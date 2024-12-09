أسعار الدواجن تسجل 68 جنيهاً بالمزارع و 85 للمستهلك

أسعار الفراخ والدواجن اليوم.. يبحث المواطنين يوميا علي أسعار الفراخ والبيض والبط وجميع انواع الطيور حيث أنها من البروتينات المغذية، والتي تشهد استقرار حاليا في السوق، ونعرض من خلال هذا التقرير اسعار الفراخ، حيث تتراوح أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 82 إلي 88 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين .

ويتيح «الموجز» فيما يلي معرفة كل ما يخص أسعار الدواجن البيضاء اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في كافة المجالات.

أسعار البيض والدواجن

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ البيضاء بالمزرعة

وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة،

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.

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