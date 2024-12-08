سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم عيار 24 في السوق

سيطرت حالة من الارتفاع على سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم عيار 24 بأكثر من 50 جنيهًا في الأسواق المصرية، رغم عطلة البورصة العالمية.

ومع استمرار حالة التذبذب التي يتوقعها الخبراء حتى نهاية عام 2024، يلقي الموجز، الضوء في هذا التقرير على سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24، بالإضافة إلى أسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة وفقاً لآخر تحديثات الصاغة.

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الأحد



سجلت سبائك الذهب عيار 24 ارتفاعات ملحوظة وجاءت الأسعار كالتالي:

• السبيكة وزن ربع جرام: سجلت 1,400 جنيه بزيادة 15 جنيه.

• السبيكة وزن نصف جرام: سجلت 2,695 جنيه بزيادة 30 جنيه.

• السبيكة وزن 1 جرام: سجلت 4,900 جنيه بزيادة 50 جنيه.

• السبيكة وزن 2.5 جرام: سجلت 12,208 جنيه بزيادة 125 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم عيار 24

• السبيكة وزن 5 جرام: سجلت 23,880 جنيه بزيادة 250 جنيه.

• السبيكة وزن 10 جرام: سجلت 47,745 جنيه بزيادة 500 جنيه.

• السبيكة وزن 20 جرام: سجلت 95,355 جنيه بزيادة 1,005 جنيه.

• السبيكة وزن نصف أونصة: سجلت 75,475 جنيه بزيادة 800 جنيه.

• السبيكة وزن أونصة: سجلت 148,935 جنيه بزيادة 1,600 جنيه.

• السبيكة وزن 50 جرام: سجلت 236,735 جنيه بزيادة 2,515 جنيه.

• السبيكة وزن 100 جرام: سجلت 473,470 جنيه بزيادة 5,030 جنيه.

• السبيكة وزن ربع كيلو: سجلت 1,176,795 جنيه بزيادة 12,580 جنيه.

• السبيكة وزن نصف كيلو: سجلت 2,353,050 جنيه بزيادة 25,160 جنيه.

• السبيكة وزن كيلو: سجلت 4,703,875 جنيه بزيادة 50,325 جنيه.

أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة

رغم العطلة العالمية، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً واضحاً، وفيما يلي قائمة بأسعار جرام الذهب بمختلف الأعيرة بناءً على آخر تحديثات الصاغة:

• عيار 24: 4285 جنيه للبيع، و4251 جنيه للشراء.

• عيار 22: 3928 جنيه للبيع، و3897 جنيه للشراء.

• عيار 21: 3750 جنيه للبيع، و3720 جنيه للشراء.

• عيار 18: 3214 جنيه للبيع، و3188 جنيه للشراء.

• عيار 14: 2500 جنيه للبيع، و2480 جنيه للشراء.

• عيار 12: 2142 جنيه للبيع، و2125 جنيه للشراء.

• الجنيه الذهب (عيار 21 وزن 8 جرامات): 30000 جنيه للبيع، و29760 جنيه للشراء.

الذهب

توقعات الخبراء

يتوقع المحللون استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب حتى نهاية العام الحالي، وسط تأثرها بالتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ومع هذه الارتفاعات، يظل الذهب خياراً مهماً للمستثمرين والمتداولين الباحثين عن ملاذ آمن.

تابعونا لمزيد من التحديثات حول أسعار الذهب وكل ما يتعلق بالأسواق المالية.

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