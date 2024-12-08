سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8-12-2024 .. هدوء حذر

شهد سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8-12-2024، استقرارًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 311.49 درهم، بما يُعادل 85.35 دولارًا.

ويعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، ويهتم كثير من المستثمرين والمواطنين بمتابعة سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة لحظة بلحظة.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 8 ديسمبر

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الأحد 8-12-2024، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، نحو 311.49 درهم، بما يعادل 85.35 دولارًا، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب عالميًا ويعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً ويُستخدم بشكل شائع في صناعة المجوهرات.

سعر الذهب في الإمارات عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 285.53 درهم، بما يعادل 78.32 دولار، ويعد هذا العيار خيارًا مفضلًا للكثيرين نظرًا لجودته وسعره المناسب مقارنةً بالعيارات الأخرى.

سعر الذهب في الإمارات عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى نحو 272.55 درهم، بما يعادل 74.80 دولار، ويتميز هذا العيار بشعبية كبيرة بين المستهلكين ويجمع بين الجودة والسعر التنافسي.

سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 233.62 درهم، بما يعادل 64.26 دولار، ويُعتبر هذا العيار الخيار الأكثر شيوعًا للأشخاص الذين يبحثون عن خيارات أكثر اقتصادية.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 181.70 درهم، بما يعادل نحو 49.35 دولار، مما يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المشترين الذين يرغبون في الحصول على قيمة جيدة.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 155.75 درهم، بما يعادل 30.26 دولار.

سعر أونصة الذهب في الإمارات

وبلغ سعر أونصة الذهب في الإمارات، نحو 9.688.46 درهم.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

وسجل سعر كيلو الذهب في الإمارات، نحو 311.491.27 درهم.

سعر الذهب في مصر

من ناحية أخري، استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-12-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيهات للشراء و4216 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يُستخدم عادة في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة، نحو 4229 جنيهات للشراء و4216 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر والمستخدم في صناعة الحُلى، نحو 3700 جنيهًا للشراء، و3690 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، الذي يُعتبر الخيار الأفضل لصناعة المجوهرات، نحو 3171 جنيهًا للشراء و3162 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 29600 جنيهًا للشراء، و 29590 للبيع، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع.

سعر الذهب

سوق الذهب في دبي

ويعد سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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