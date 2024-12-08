سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8-12-2024.. قفزة كبيرة

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، ارتفاعًا وفق آخر تحديث، تزامنًا مع ارتفاع سعر الذهب عالميًّا، ليقفز سعر الأوقية ويبقى دون حاجز الـ 10 آلاف ريال سعودي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الأحد، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

ويحرص كثيرًا من المواطنين علي متابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات، حيث يعد الذهب وسيلة استثمار آمنة.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، نحو 317.75 ريال سعودي، ما يعادل 84.65 دولار أمريكيّ.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، نحو 277.50 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 74.07 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، نحو 238 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 63.49 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، 191.96 ريال، بما يعادل نحو 50.75 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، إلى 165.96 ريال، بما يعادل نحو 47.02 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تختلف سعر سبيكة الذهب في السعودية حسب الوزن حيث تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة من 10 جرامات، وصولاً إلى واحد كيلوجرام، وتأتي سعر السبائك الذهبية في السعودية كما يلي:

بلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 جرامات نحو 3263.99 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 ج ر اماً في السعودية حوالي 16097.67 ريال سعودي.

اماً في السعودية حوالي 16097.67 ريال سعودي. سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو جرام واحد 31973085 ريال سعودي.

سعر الذهب في مصر

من ناحية أخري، استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8-12-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4229 جنيهات للشراء و4216 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يُستخدم عادة في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة، نحو 4229 جنيهات للشراء و4216 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر والمستخدم في صناعة الحُلى، نحو 3700 جنيهًا للشراء، و3690 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، الذي يُعتبر الخيار الأفضل لصناعة المجوهرات، نحو 3171 جنيهًا للشراء و3162 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 29600 جنيهًا للشراء، و 29590 للبيع، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع.

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