ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد 8-12-2024 بالمصنعية .. ومفاجأة بشأن عيار 21

أسعار الذهب اليوم.. ارتفعت أسعار الذهب بالمصنعية، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيهًا للبيع و3710 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ينشر “الموجز” أسعار الذهب اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4268.5 جنيهًا للبيع و4240 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 11.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 3912.75 جنيهًا للبيع و3886.75 جنيهًا للشراء، مع زيادة بقيمة 10.5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيهًا للبيع و3710 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 10 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 3201.5 جنيهًا للبيع و3180 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 8.5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 ليبلغ 2490 جنيهًا للبيع و2473.25 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 2134.25 جنيهًا للبيع و2120 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 9 1600.75 جنيهًا للبيع و1590 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4.25 جنيهات.

سعر جنيه الذهب اليوم

وصل سعر جنيه الذهب إلى 29880 جنيهًا للبيع و29680 جنيهًا للشراء، مع زيادة قدرها 80 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب 2633.18 دولارًا للبيع و2632.86 دولارًا للشراء، بارتفاع قدره 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,735 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24: 21,470 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24: 42,940 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,772 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 85,880 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 107,350 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 429,400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,066,500 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,264,000 جنيه.

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