المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والذي يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 ارتفاعًا في مختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية، متأثر بتغيرات السوق العالمية وزيادة الطلب المحلي.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 في مصر, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 4228.5 جنيهًا للبيع و4200 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 22 3876.25 جنيهًا للبيع و3850 جنيهًا للشراء، مع صعود بقيمة 5.25 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شعبية، إلى 3700 جنيهًا للبيع و3675 جنيهًا للشراء، بارتفاع قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 18 3171.5 جنيهًا للبيع و3150 جنيهًا للشراء، مع زيادة بقيمة 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 ليبلغ 2466.75 جنيهًا للبيع و2450 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 12 2114.25 جنيهًا للبيع و2100 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 2.75 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 1585.75 جنيهًا للبيع و1575 جنيهًا للشراء، مع صعود قدره 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم 29600 جنيه للبيع و29400 جنيه للشراء، بارتفاع بلغ 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغت أوقية الذهب سعر 2633.18 دولارًا للبيع و2632.86 دولارًا للشراء، مع زيادة طفيفة قدرها 0.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4300 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,735 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24: 21,470 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24: 42,940 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,772 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 85,880 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 107,350 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 429,400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,066,500 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,264,000 جنيه.

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