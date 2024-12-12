أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس .. بورصة الدواجن المصرية

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا عقب تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث أن جميع المواطنين ينتظر خفوضها مرة أخرى.

بورصة الدواجن اليوم الخميس

وتعد بورصة الدواجن من العوامل الرئيسية التي تحدد من أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض والبط في الأسواق المحلية، حيث تستمر الأسر المصرية متابعة الأسعار اليومية للدواجن، التي تعتبر مصدرًا أساسيًا للبروتين في الكثير من الوجبات.

وتعمل بورصة الدواجن المصرية على تحديث الأسعار بشكل مستمر وذلك لمواكبة آخر التغيرات في السوق، حيث يظل سعر الفراخ والساسو والبلدي وأمهات الأبيض مستقراً اليوم.

ويسجل“الموجز” في هذا التقرير التالي بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بمصر.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بين 75 و76 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغت أسعار الكتاكيت البيضاء شركات عمر يوم واحد اليوم بين 34 و40 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكتاكيت الساسو بين 17 و18 جنيهًا.

ووصلت أسعار الكتاكيت البلدي الحرة اليوم بين 6 و7 جنيهات.

أسعار البط اليوم

تراوحت أسعار كتاكيت البط الفرنساوي عمر يوم واحد اليوم الخميس بين 17.5 و18.5 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البط المسكوفي اليوم الخميس بين 39 و40 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البط المولارد اليوم الخميس بين 48 و49 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم:

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الخميس بين 75 و76 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الساسو اليوم بين 85 و86 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم حوالي 120 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء اليوم إلى 60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

نتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 145 و148 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض اليوم بين 144 و147 جنيهًا.

وبلغت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 139 و140 جنيهًا.

أسعار البيض والطيور اليوم

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