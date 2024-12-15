إستمرار إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد والبيض وغيرهم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد في محرك البحث جوجل عن تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء اليوم والبلدي والساسو وغيرهم الأحد 15 ديسمبر 2024، خصوصاً عقب الإرتفاع الكبير في عمليات الشراء طوال الفترة الأخيرة.

ويستعرض موقع “الموجز” في التقرير التالي كافة تفاصيل أسعار الطيور والبيض اليوم الأحد.

أسعار البيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن العمومية عند 75 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية مجموعة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 41.5 جنيه بدلاً من 39 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 40 جنيهًا بدلاً من 39 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت شركة الوطنية 39.5 جنيه بدلاً من 38 جنيهًا.

وسجل سعر الكتكوت شركة الوادي 35 جنيهًا بدلاً من 33 جنيهًا.

والكتكوت شركة مكة المكرمة 35 جنيهًا

وكتكوت شركة طنبول 42 جنيهًا.

وأيضاً كتكوت شركة نيوجين 39 جنيهًا بدلا من 37 جنيهًا.

وكتكوت شركة عاصم الخرصاوي 35 جنيهًا

وبالإضافة إلى كتكوت شركة القصبي 38 جنيهًا بدلا من 37 جنيهًا

وكتكوت شركة رواد النيل “لا يوجد انتاج”.

أسعار البط اليوم

جاء سعر كيلو البط البلدي اليوم الأحد بين 110 و120 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو البط البغال اليوم الأحد بين 90 إلى 100 جنيه.

وتراوحت أسعار البط المسكوفي اليوم بين 95 و105 جنيهات في المزارع.

وتراوحت أسعار البط المولار اليوم بين 85 و95 جنيهًا.

وجاء سعر كيلو البط الفرنسي اليوم بين 80 و90 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم الأحد

أولا جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15 ديسمبر في المزرعة بين 75 و76 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك إلى 80 جنيهًا.

وجاء أيضاً سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 15 ديسمبر في الفراخ الساسو في المزرعة بين 85 و86 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 103 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 ديسمبر في الفراخ البلدي في المزرعة 120 جنيهً.

وعلى أن تباع الفراخ البلدي للمستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم الأحد عند 160 جنيهاً للطبق الأبيض للمستهلك، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم الأحد 165 جنيهاً للطبق، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وذلك بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

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