البيضاء والساسو.. تعرف على أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

تتأثر أسعار الفراخ في مصر بعدد من العوامل مثل العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، وغيرها مما قد يؤدي إلى تغير أسعارها بشكل يومي سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

ويرصد الموجز في السطور التالية أسعار الفراخفي مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر، والتي قد تتغير من منطقة إلى أخرى داخل مصر، وذلك حسب تكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر

يصل سعر الفراخ البيضاء 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ82 جنيهًا تقريبًا.

دواجن الأمهات يصل سعرها 59 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتُباع للمستهلك بـ65 جنيهًا.

الدواجن الساسو أو الفراخ الحمراء يصل سعرها 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و90 جنيهًا للمستهلك.

الفراخ البلدي الأعلى سعر بين الدواجن يصل سعرها لـ 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ130 جنيهًا.

البانيه تتغير أسعار البانيه من مكان لآخر ويتراوح سعره بين 170 و190 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك 13 ديسمبر

الدواجن البيضاء: 82 جنيهًا للكيلو.

دواجن الأمهات: 65 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 90 جنيهًا للكيلو.

الدواجن البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

انخفض سعر كرتونة البيض إلى 155 جنيهًا، بعد أن كان يُباع بـ185 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية.

سعر كيلو البط في الأسواق

يتراوح سعر كيلو البط البلدي بين 130 و150 جنيهًا حسب المنطقة، أما البط المسكوفي فيتراوح سعره بين 180 و200 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم 13 ديسمبر

كتكوت أبيض (عمر يوم): يتراوح بين 10 و12 جنيهًا حسب الجودة والمزرعة.

كتكوت ساسو: يتراوح بين 9 و11 جنيهًا.

كتكوت بلدي: يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي: يتراوح بين 15 و18 جنيهًا.

كتكوت بط مولار: يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.

جدير بالذكر أن أسعار الدواجن قد يختلف من منطقة لأخرى ما بين ارتفاع وانخفاض ويلعب عامل النقل والتوزيع وكذلك أسعار العلف في التأثير على سعر الدواجن في مصر.

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