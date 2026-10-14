موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي يبدأ الجمعة وتأخير الساعة 60 دقيقة

يبحث المواطنون عن موعد تغيير الساعة في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، لمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، والإجراءات المطلوبة لضبط الساعات على الهواتف المحمولة والأجهزة المختلفة.

ويأتي تغيير التوقيت وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي في مصر، والذي يحدد موعد تقديم الساعة خلال فصل الصيف، وإعادتها إلى التوقيت الطبيعي مع انتهاء الفترة المحددة قانونًا.

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر رسميًا

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 24 أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك في إطار النظام الذي ينظم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.

وبحسب القواعد المنظمة، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ثم تعود البلاد إلى التوقيت الطبيعي مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي لعام 2026 بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، على أن يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المحدد قانونًا.

متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟

يتم تغيير الساعة في مصر مع بداية التوقيت الشتوي، من خلال تأخيرها 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الطبيعي بدلًا من التوقيت الصيفي الذي يعتمد على تقديم الساعة لمدة ساعة كاملة.

وعند حلول منتصف الليل مع انتهاء يوم الخميس 29 أكتوبر، يتم إعادة الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً، لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوي.

ويؤثر تغيير التوقيت على الساعة الرسمية المستخدمة في مختلف المعاملات والمواعيد اليومية، بما يشمل مواعيد العمل والدراسة والتنقلات، وفقًا للجداول المعتمدة لدى المؤسسات والجهات المختلفة.

ويُنصح المواطنون بمتابعة موعد تغيير الساعة، خاصة الذين يرتبطون بمواعيد سفر أو عمل أو التزامات صباحية، لتجنب أي ارتباك نتيجة الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

تفاصيل قانون التوقيت الصيفي في مصر

ينظم القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، والذي بدأ العمل به مجددًا عام 2023 بعد فترة من التوقف.

ويعتمد النظام على تقديم الساعة 60 دقيقة خلال الفترة المحددة للتوقيت الصيفي، ثم تأخيرها ساعة واحدة عند انتهاء هذه الفترة في نهاية أكتوبر.

ويأتي الانتقال بين التوقيتين مع اختلاف ساعات النهار والليل على مدار العام، إذ تتغير مواعيد شروق الشمس وغروبها، وهو ما ينعكس على تنظيم الأنشطة اليومية وفقًا للتوقيت الرسمي.

كيفية ضبط الساعة على الهاتف بعد بدء التوقيت الشتوي

يتساءل كثير من المواطنين عن طريقة ضبط الساعة على الموبايل بعد تغيير التوقيت، خاصة في حالة عدم تحديث الوقت تلقائيًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

ويمكن ضبط الساعة على الهواتف المحمولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات على الهاتف. اختيار قسم الوقت والتاريخ. تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا. التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بمصر. إعادة تشغيل الهاتف إذا استمرت الساعة في عرض التوقيت القديم.

وتختلف أسماء الخيارات من جهاز إلى آخر، وفقًا لنظام التشغيل والشركة المصنعة، إلا أن معظم الهواتف الحديثة تتيح تحديث الوقت تلقائيًا بالاعتماد على إعدادات الشبكة والمنطقة الزمنية.

وفي حالة استمرار ظهور التوقيت الصيفي بعد الموعد المحدد، يمكن مراجعة إعدادات الوقت والمنطقة الزمنية، والتأكد من تفعيل التحديث التلقائي، ثم التحقق من الساعة مرة أخرى.

هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية عند تفعيل إعدادات الوقت والتاريخ التلقائية، بشرط أن تكون إعدادات المنطقة الزمنية صحيحة وأن يدعم الجهاز تحديث التوقيت المعمول به في مصر.

أما الساعات التقليدية وبعض الأجهزة الإلكترونية وأنظمة السيارات، فقد تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا بعد بدء التوقيت الشتوي، لضمان توافقها مع الساعة الرسمية.

ومن الأفضل مراجعة التوقيت مساء الخميس 29 أكتوبر، والتأكد من ضبط الساعة بصورة صحيحة مع بداية الجمعة 30 أكتوبر 2026، خاصة للأشخاص الذين يعتمدون على المنبهات الإلكترونية أو لديهم مواعيد عمل وسفر مبكرة.

وبذلك، يكون موعد تغيير الساعة في مصر 2026 مرتبطًا بانتهاء الخميس الأخير من أكتوبر، إذ يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي، وفقًا للقانون المنظم للتوقيت الصيفي.