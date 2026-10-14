بنى سويف تُطلق منّصة للتوظيف بالتعاون مع جمعية مستثمرى المناطق الصناعية

تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وإشراف المهندس عصام سليمان، رئيس جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية، تقرر إطلاق منصة التوظيف الخاصة بالجمعية، في إطار التعاون المثمر بين المحافظة، ممثلة في إدارة الاستثمار، والجمعية، لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في الحد من البطالة، وربط الكفاءات والمهارات باحتياجات القطاع الصناعي.

وتهدف المنصة إلى إنشاء قاعدة بيانات للباحثين عن العمل، تتضمن مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم المهنية، بما يسهم في تسهيل التواصل بينهم وبين المصانع والشركات العاملة بالمناطق الصناعية، ومساعدة المستثمرين في الوصول إلى الكوادر البشرية المناسبة لاحتياجاتهم الفعلية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق بين متطلبات سوق العمل ومهارات الشباب، بما يدعم فرص التشغيل ويخدم خطط التوسع والإنتاج بالقطاع الصناعي.

وتأتي المنصة ثمرةً للتعاون المثمر بين محافظة بني سويف وجمعية مستثمري المناطق الصناعية، وتجسيدًا لتوجه المحافظة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الجهود لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المحافظة، اتساقًا مع رؤية واستراتيجية التنمية المحلية التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة، ويأتي توفير فرص العمل ودعم التشغيل في مقدمة المسارات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة والاستفادة من قدرات الشباب.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة، في ضوء رؤية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية، وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات عملية تلامس احتياجات المواطنين وتتيح فرصًا أوسع للمشاركة في النشاط الاقتصادي.

وتدعو المحافظة والجمعية الراغبين في العمل إلى التسجيل بالمنصة، سواء من أصحاب الخبرات أو حديثي التخرج، في المجالات الفنية والهندسية والإدارية والإنتاجية، من خلال إدخال البيانات الشخصية والمؤهلات والخبرات المهنية، بما يسهم في ترشيح المتقدمين للفرص الوظيفية المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

رابط التسجيل على المنصة:

https://www.bsizia-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81/