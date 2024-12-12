لو جعان!.. طريقة سهلة لتحضير الشكشوكة بالبصل بطريقة سهلة ولذيذة

الشكشوكة بـالبيض.. من الأكلات الخفيفة المحببة لدى الكثيرين، فضلا عن سهولة تحضيرها، التي لا تستغرق دقائق معدودة، فهي وجبة قد تكون أساسية أو تستخدم ضمن الأطباق المساعدة في العزومات.

وهنا سيعرض لكم الموجز طريقة عمل الشكشوكة بـ البيض بأكثر من طريقة، وحسب أكثر من شيف.

أصل أكلة الشكشوكة

أصل أكلة الشكشوكة يعود إلى بلدان شمال إفريقيا، خاصة تونس، حيث كانت تُعد كوجبة تقليدية بسيطة للفلاحين، كلمة "شكشوكة" في اللهجة التونسية تعني "خليط" أو "مزيج"، في إشارة إلى مكوناتها الأساسية من البيض المخفوق مع الطماطم والفلفل الحار والتوابل، انتقلت الشكشوكة عبر الزمن إلى بلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب ومصر، حيث أصبحت طبقًا رئيسيًا يُقدم في وجبات الإفطار والغداء، تختلف تسميتها وطريقة إعدادها حسب المنطقة، ففي بعض المناطق يُضاف البصل أو الثوم، بينما في مناطق أخرى تُحضر بإضافة اللحم أو النقانق، الشكشوكة اليوم تُعتبر طبقًا شعبيًا عالميًا يتمتع بشعبية واسعة.

فوائد الشكشوكة

هل الشكشوكة صحية؟ شكشوكة البيض تعد من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تحتوي على البيض والخضروات الطازجة التي تمد الجسم بالبروتينات والفيتامينات الضرورية، مكوناتها البسيطة تجعلها وجبة خفيفة وسهلة التحضير، مما يضيف إلى قيمتها الغذائية، فيما يلي فوائد الشكشوكة:

الشكشوكة مصدر غني بالبروتينات من البيض لدعم صحة العضلات.

تحتوي على فيتامين C من الطماطم والفلفل لتعزيز جهاز المناعة.

تساعد في تحسين الهضم بفضل التوابل مثل الكمون والفلفل الحار.

غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة البشرة.

تساهم الشكشوكة في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول بسبب توازن المكونات .

الشكشوكة بالبصل

مدة التحضير :

5 دقيقة

الكمية :

4 اشخاص

السعرات الحرارية :

386 سعرة حرارية

مقادير الشكشوكة بالبصل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بصلة مفرومة.

حبتان من البندورة المقطعة لمكعبات.

حبة من الفلفل الأحمر المقطع لشرائح.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

كوب من البندورة المفرومة.

3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة.

6 بيضات.

ربع كوب من الجبن الفيتا المفتت.

خبز مقرمش للتقديم.

طريقة عمل الشكشوكة المصرية

لتحضير الشكشوكة المصرية، يُسخن الزيت في مقلاة، ثم يُضاف البصل، ويُقلّب حتى يذبل، بعد ذلك، يُضاف الفلفل والطماطم، ويُترك الخليط على نار هادئة، حتى تمتزج النكهات جيدًا، بعد أن يتماسك الخليط، يُكسر البيض فوقه، ويُترك حتى ينضج، مكونات الشكشوكة بسيطة، لكن النتيجة النهائية تكون وجبة لذيذة ومشبعة تُقدم مع الخبز البلدي.

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