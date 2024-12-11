هتبهري أولادك.. طريقة عمل البسيسة المصرية اللذيذة بالمنزل بسهولة وسرعة

طريقة عمل البسيسة المصرية بتاعت زمان تذوب في البق والطعم لذيذ للغاية، حيث تعد حلوى البسيسة من أجمل حلويات الكيك الشهية والشهية، حيث يتم بالفعل تنفيذ هذه الطريقة من خلال استخدام دقيق الذرة الأصفر وأيضاً الدقيق الأبيض معا، على عكس طريقة الكيكة المعتادة التي يستخدم بها الدقيق الأبيض فقط، حيث يطلق عليها” هريسة الذرة أو كيكة الذرة“، وحيث تتنوع أيضاً طرق عمل البسيسة باللبن عن طريقة البسيسة بالبرتقال وذلك باستبدال اللبن بالبرتقال في المكونات، كما أنك أيضاً من الممكن استخدام هذه الوصفة بنكهتين بذات المكونات، وبإمكانك معرفة طريقة عمل البسيسة المصرية عن طريق هذا التقرير من الموجز بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة.

البسيسة الهشة اللذيذة

طريقة عمل البسيسة المصرية

مقادير الوصفة:

كوبان من دقيق الذرة.

أيضاً كوب من دقيق أبيض.

عدد خمس بيضات.

كوب من اللبن أو كوب من عصير البرتقال.

كوب من السمن أو كوب زيت.

أيضًا كوب ونصف من السكر.

أيضاً ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

خطوات تحضير البسيسة المصرية اللذيذة بالمنزل:

في البداية نقوم بتجهيز طبق عميق ونظيف به البيض والفانيليا والسمن والسكر معا ثم نقوم بخفقهم جيداً بالمضرب اليدوي كي تمتزج المكونات.

وبعد ذلك في طبق أخر نخلط سائر المواد الجافة معا بشكل جيد، ونضعها على الخليط السابق تحضيره وذلك مع استخدام الحليب أو استخدام البرتقال على ثلاث دفعات ثم نقوم ونقلبهم جيداً مع بعض باستخدام السباتيولا.

وبعدها نقوم بدهن صينية بالسمن من كافة الجوانب جيداً ونرشها بالدقيق، ونقوم بعد ذلك بإضافة الخليط لها ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 في فرن تم تسخينه من قبل، ونتركها حوالى ٤٠دقيقة.

وعندما يصبح وجهها باللون الذهبي نتأكد من النضج الكامل لها من خلال استخدام عود خشبي أو سكين رفيع ونقوم بغرزه في الكيك إذا خرج نظيف بدون عجين يكون قد تم التسوية.

وأخيراً نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقطعها ونقدمها.

نود أن نكون قد قدمنا لكم جميع المعلومات من خلال هذا التقرير عن طريقة عمل البسيسة المصرية بكل سهولة وسرعة وذلك مع إتاحة كافة المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة وكيفية التسوية لضمان نجاحها.

طريقة عمل البسيسة المصرية

اقرأ أيضاً:

كيك الليالي.. طريقة عمل ليالي الشام الكيكة السورية الأشهر بالمنزل

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة في المنزل.. المقادير والخطوات الكاملة