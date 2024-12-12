دافئ ولذيذ.. طريقة عمل حمص الشام مثل المحلات في المنزل

حمص الشام.. هناك العديد من المشروبات الشتوية الساخنة الرسمية في فصل الشتاء ومن أشهرها هي طريقة عمل حمص الشام الساخن الذي يعتبر من أهم المشروبات في الفترة الحالية والتي يبحث عنها كافة السيدات وربات البيوت، وهو مشروب يعمل على تدفئة الجسم ويمنحه الشعور بعدم البرودة ويغذيه أيضاً لإحتوائه على الكثير من الفوائد، ولذلك أتينا بخطوات سهلة وبسيطة لعمل هذا المشروب الشتوي اللذيذ بمكونات من المطبخ وبطريقة تحضير سهلة جداً، وهذا ما سيعرضه الموجز في السطور التالية.

حمص الشام الساخن الشهي مثل المحلات

طريقة عمل حمص الشام في المنزل

يحتاج العديد من الناس إلى تناول المشروبات الدافئة التي تعينهم على الحصول على الدفئ للجسم في ليالي الشتاء القاسية البرودة في الشتاء، واليوم أحضرنا لكي طريقة عمل حمص الشام بالخطوات السهلة والسريعة وبمكونات من المطبخ وهي:

مقادير الوصفة:

ربع كيلو من الحمص.

ليمون.

فصوص ثوم.

ربع ملعقة كمون.

ملح.

ربع كوب عصير طماطم.

خطوات تحضير حمص الشام بالتفصيل:

-أولا في وعاء على النار يتم وضع الحمص حتى يتم السلق.

-وبعد إتمام عملية السلق يتم وضع عصير الطماطم ويترك حتى تخلط جيداً.

وبعدها توضع فصوص الثوم المهروس مع الخليط على نار هادئة ويتم تركه حتى تمام النضج.

وبعد ذلك يوضع الملح والكمون مع الخليط.

وأخيراً يصب حمص الشام في الأكواب ويوضع عليه الليمون والكمون والشطة إذا كنتم تفضلونها ويقدم ساخن وبالهناء والشفاء.

حمص الشام الأصلي الذي نأكله في الخارج:

في البداية تغسل حبات الحمص جيداً وتوضع في وعاء به ماء على النار.

ثم يوضع مع الماء فصوص ثوم مهروسة وكمون وعصير طماطم.

وبعد ذلك يترك الخليط على النار لكي تنضج حبات الحمص جيداً.

وبعد تمام نضج حبات الحمص يتم إضافة ملعقة من الشطة ويترك على النار وذلك لضمان الحصول على الطعم الحار.

وبعدها يصب الخليط في الأكواب ويضاف إليه عصير الليمون ويقدم ساخن وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل حمص الشام اللذيذ والمفيد

اقرأ أيضاً:

لمحبو الشطة.. طرق صحية ومضمونة لطهي حمص الشام

أسهل طريقة لعمل فتة حمص.. إليك الخطوات