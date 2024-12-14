أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في أسواق التجزئة والبورصة المحلية، بعد الارتفاع الذي سجلته الأسعار يوم الأربعاء الماضي، حيث زادت بمقدار 3 جنيهات للكيلو للدواجن البيضاء والبلدي، وفقًا لتقارير بورصة الدواجن.

لذلك يستعرض الموجز، تحديثًا شاملًا بشأن أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، الدواجن الأمهات، كرتونة البيض، بالاضافة لأسعار البط بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين.

سعر الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الدواجن البيضاء والبلدي مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، مع اختلافات طفيفة حسب المناطق:

سعر الدواجن البيضاء:

في البورصة: 77 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: يتراوح بين 77 و84 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن البلدي:

في البورصة: 126 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: يتراوح بين 126 و132 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات:

يتراوح بين 58 و62 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن

أسعار كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض استقرارًا مع تفاوت بسيط حسب المناطق:

سعر البيض الأحمر: يتراوح بين 155 و160 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض الأبيض: يتراوح بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض البلدي: يتراوح بين 165 و170 جنيهًا للكرتونة.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

البط المسكوفي: استقر سعره عند 100 – 105 جنيهات للكيلو.

البط المولار: يتراوح سعره بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

البط البلدي: يبدأ سعره من 110 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.

سعر كيلو البط في الأسواق

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض (عمر يوم): يتراوح سعره بين 8 و10 جنيهات.

كتكوت ساسو (عمر يوم): يتراوح سعره بين 7 و9 جنيهات.

كتكوت بلدي (عمر يوم): يتراوح سعره بين 6 و8 جنيهات.

سعر الكتاكيت اليوم

أسعار الدواجن

شهدت أسواق الدواجن ارتفاعًا في الطلب خلال الأسبوع الحالي، خاصة مع اقتراب مواسم الأعياد والمناسبات، مما أدى إلى استقرار الأسعار على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج مؤخرًا، يظل الدجاج الأبيض هو الأكثر طلبًا بين المستهلكين بسبب سعره المناسب مقارنة بالأنواع الأخرى.

عوامل تؤثر على أسعار الدواجن والكتاكيت

تتأثر أسعار الدواجن والكتاكيت بالعديد من العوامل، منها تكلفة الأعلاف التي تشهد زيادات متتالية نتيجة استيراد نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج، إضافة إلى حالة الطقس التي تؤثر على كفاءة التربية، وينصح المنتجون بالمتابعة المستمرة للأسعار لتفادي أي خسائر محتملة في حالة التقلبات.

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