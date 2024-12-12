أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 12-12-2024 داخل الأسواق وبورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء والبط والكتاكيت في الأسواق المصرية اليوم الخميس 12-12-2024، تباينا ملحوظا، حيث ارتفعت الفراخ في بعض الأصناف، بينما سجل استقرار في أصناف أخرى.

يقدم موقع الموجز، تحديثًا شاملًا بشأن أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، الدواجن الأمهات، كرتونة البيض، بالاضافة لأسعار البط بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين.

أسعار دواجن اليوم في مصر

الدواجن البيضاء: 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ82 جنيهًا.

دواجن الأمهات: 59 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتُباع للمستهلك بـ65 جنيهًا.

الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، و90 جنيهًا للمستهلك.

الدواجن البلدي: 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ130 جنيهًا.

البانيه: يتراوح بين 170 و190 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الفراخ اليوم في مصر

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

الدواجن البيضاء: 82 جنيهًا للكيلو.

دواجن الأمهات: 65 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 90 جنيهًا للكيلو.

الدواجن البلدي: 130 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

انخفض سعر كرتونة البيض إلى 155 جنيهًا، بعد أن كان يُباع بـ185 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

البط البلدي: بين 130 و150 جنيهًا حسب المنطقة.

البط المسكوفي: بين 180 و200 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو البط في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض (عمر يوم): يتراوح بين 10 و12 جنيهًا حسب الجودة والمزرعة.

كتكوت ساسو: يتراوح بين 9 و11 جنيهًا.

كتكوت بلدي: يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي: يتراوح بين 15 و18 جنيهًا.

كتكوت بط مولار: يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن والكتاكيت في مصر

كما تتأثر أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المصرية بعدة عوامل، أهمها تكلفة الأعلاف التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تغيرات العرض والطلب الموسمية، وتلعب أسعار الطاقة والنقل دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك، لذلك، يحرص المزارعون وأصحاب المزارع على متابعة مستمرة للأسواق لضبط التكلفة وتحقيق الربح.

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