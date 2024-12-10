أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 10-12-2024 فى الأسواق

أسعار الفراخ والبط اليوم.. أعلنت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10-12-2024 عن أسعار الفراخ البيضاء، التي تُعد الأكثر مبيعاً في الأسواق المحلية، وتشهد أسعار الدواجن تغييرات يومية سواء في البورصة أو في أسعار بيع الفراخ للمستهلك في الأسواق.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في الأسواق، حيث تشهد أسعار الدواجن واللحوم البيضاء تغييرات يومية تتأثر بعدة عوامل.

يعتبر استهلاك الفراخ من العادات الغذائية الرئيسية في معظم الأسر المصرية، حيث يفضلها الكثيرون كبديل للحوم الحمراء لما تحتويه من بروتينات وفيتامينات ضرورية للجسم، وتعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم استهلاكًا في السوق المحلي، نظرًا لأسعارها المناسبة مقارنة بباقي أنواع اللحوم، فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية وسهولة تحضيرها بطرق متنوعة.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفقاً للتحديث اليومي الذي نشرته بورصة الدواجن تحت مسمى "سعر المزرعة"، بالإضافة إلى "سعر البيع الرسمي للمستهلك" الذي أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة ما بين 75 إلى 76 جنيهاً للكيلو، في حين تتراوح أسعارها في المحال والأسواق للمستهلك ما بين 80 إلى 91 جنيهاً للكيلو، وفقاً للمنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الدواجن البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 119 جنيهاً، وهو متوسط سعر البيع للمستهلك في الأسواق، أما أسعار الفراخ الساسو فقد تراوحت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 85 و86 جنيهاً للكيلو، في حين يصل سعرها في الأسواق للمستهلك إلى ما بين 90 و101 جنيه للكيلو، حسب المنطقة السكنية.

سعر الفراخ

سعر الدواجن امهات

سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء في المزرعة 60 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعرها للمستهلك في الأسواق ما بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، بينما اختلفت أسعار قطع الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق، حيث سجلت أوراك الدواجن سعرًا يتراوح بين 85 و95 جنيهاً للكيلو، أما البانيه، فقد وصل سعره إلى ما بين 175 و210 جنيهات للكيلو، ويزيد السعر حسب المنطقة، كما بدأ سعر الصدور بالعظم من 140 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الهياكل ما بين 35 و50 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

يحرص الكثيرون على معرفة أسعار البيض في الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 145 جنيهًا، ويباع للمستهلك بدءًا من 151 جنيهًا، أما بالنسبة للبيض الأبيض، فقد سجلت كرتونته أيضًا 145 جنيهًا في المزرعة وتباع للمستهلك بدءًا من 151 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 145 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البط اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

تختلف أسعار البط في الأسواق المحلية وفقًا لنوعه، حيث يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر البط المولار بين 65 إلى 75 جنيهًا للكيلو، أما البط المسكوفي، فسجل سعره 100 جنيه للكيلو.

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