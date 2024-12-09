بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الفراخ والبط اليوم الإثنين 9-12-2024 فى الاسواق

أسعار الفراخ والبط اليوم.. يشهد سوق الدواجن اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل محبي الدواجن والمتعاملين في السوق، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بمقدار 6 جنيهات للكيلو، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على الأسعار في الأسواق المحلية، في المقابل، سجلت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا، مما يبعث على الاطمئنان للمستهلكين.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز في التقرير التالي، أسعار الفراخ والبط اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 في الأسواق، وتعد الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني في النظام الغذائي للعديد من الأسر في مصر والعالم العربي.

أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

استقرت أسعار البيض الأحمر والأبيض اليوم، بعد أن شهدت كرتونة البيض الأبيض والأحمر تراجعاً في الأيام الماضية أمام أسعار الدواجن.

سعر الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزرعة 75 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 90 و92 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة والجهة الموردة.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الدواجن البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة اليوم 125 جنيهًا للكيلو، في حين وصل سعر الكيلو في الأسواق إلى 133 جنيهًا، من جهة أخرى، استقرت أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الكيلو داخل المزرعة 81 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق نحو 96 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 62 جنيهًا، بينما يتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 70 و75 جنيهًا، حسب المنطقة والمورد، من جهة أخري سجل سعر كيلو البانيه اليوم 210 جنيهات، مع اختلاف الأسعار بين التجار والمناطق السكنية، حيث قد يشهد الكيلو تفاوتًا بسيطًا حسب الموقع والمورد.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأحمر 146 جنيهًا داخل المزرعة، ليصل إلى 155 جنيهًا للمستهلك، كما سجلت أسعار البيض الأبيض 146 جنيهًا في المزرعة، ليبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 155 جنيهًا، أما بالنسبة للبيض البلدي، فقد سجل سعر الكرتونة 180 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البط في الأسواق

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الاثنين بين 60 و65 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البط المولار بين 65 و75 جنيهًا، أما سعر البط المسكوفي فقد سجل 100 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم

اقرأ أيضا:

ارتفاع حاد في أسعار الفراخ.. الكيلو يتجاوز 70 جنيهًا في المزرعة

أسعار الفراخ والبط اليوم السبت 7-12- 2024 داخل بورصة الدواجن