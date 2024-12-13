الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

شهدت اسعار الفراخ البيضاء والبط بمختلف أنواعها استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، كما تواصل أسعار البيض استقرارها مع اختلافات بسيطة بين المناطق المختلفة، مما يعكس هدوءًا نسبيًا في سوق الطيور ومنتجاتها.

لذلك يقدم موقع الموجز، تحديثًا شاملًا بشأن اسعار الفراخ البيضاء والبلدي، الدواجن الأمهات، كرتونة البيض، بالاضافة لأسعار البط بأنواعه المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين.

اسعار الفراخ اليوم في مصر

استقرتا اسعار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة المحلية وأسواق التجزئة، لتسجل:

الدواجن البيضاء:

في البورصة: 74 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: بين 74 و82 جنيهًا حسب المنطقة.

اسعار الفراخ

الدواجن البلدي:

في البورصة: 126 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: بين 126 و132 جنيهًا.

اسعار الفراخ

الدواجن الأمهات:

سعر الكيلو: يتراوح بين 60 و66 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا في السوق المحلي:

كرتونة البيض الأحمر: بين 155 و165 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: بين 150 و160 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: بين 160 و170 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

استقرت أسعار البط اليوم على النحو التالي:

البط المسكوفي:

سعر الكيلو: يتراوح بين 95 و105 جنيهات.

البط المولار:

سعر الكيلو: بين 80 و90 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم

تفاوتت أسعار الكتاكيت حسب النوع والعمر على النحو التالي:

كتكوت أبيض: بين 9 و10 جنيهات.

كتكوت بلدي: بين 12 و14 جنيهًا.

كتكوت ساسو: بين 10 و12 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الحمام اليوم

شهدت أسعار الحمام استقرارًا في السوق المحلي، حيث جاءت كالتالي:

زوج الحمام البلدي الصغير: بين 120 و140 جنيهًا.

زوج الحمام الكبير: بين 160 و180 جنيهًا حسب الوزن والحجم.

زوج الحمام الزاجل أو الحمام الفاخر: يختلف السعر حسب النوع والجودة، ويتراوح بين 300 و500 جنيه للزوج.

أسعار الحمام اليوم

ملاحظات السوق

تواصل أسعار الدواجن والبط استقرارها مع وجود فروق طفيفة في الأسعار حسب المناطق والأسواق، وهو ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

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