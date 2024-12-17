أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 17-12- 2024 في مصر

استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بالبورصة والأسواق المحلية، مع استمرار الأسعار عند مستويات الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا.

يستعرض الموجز، في هذا التقرير، أحدث أسعار الدواجن والبط وكرتونة البيض للمستهلك في مختلف المناطق.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وشهدت أسعار الدواجن استقرارًا ملحوظًا سواء في البورصة أو عند البيع للمستهلك:

سعر الفراخ البيضاء اليوم

في البورصة: 74 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: تراوح بين 76 و84 جنيهًا حسب المنطقة.

سعر الدواجن البيضاء

سعر الفراخ البلدي اليوم

في البورصة: 125 جنيهًا للكيلو.

للمستهلك: تراوح بين 125 و132 جنيهًا حسب الموقع الجغرافي.

سعر الدواجن البلدي

سعر الفراخ الامهات

تراوح سعرها بين 65 و68 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم للمستهلك

تختلف الأسعار حسب المناطق الجغرافية، مع استقرار ملحوظ نتيجة استقرار العرض والطلب. يُنصح المستهلكون بمقارنة الأسعار في الأسواق المحلية للحصول على أفضل العروض.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار كرتونة البيض استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية:

البيض الأحمر

تراوح سعر الكرتونة بين 160 و165 جنيهًا.

البيض الأبيض

تراوح سعر الكرتونة بين 155 و160 جنيهًا.

البيض البلدي

تراوح سعر الكرتونة بين 165 و170 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كيلو البط في الأسواق

استقرت أسعار البط اليوم، حيث جاءت كالتالي:

سعر كيلو البط المسكوفي

تراوح بين 130 و135 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي

بلغ متوسط السعر حوالي 120 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا نسبيًا مع فروقات بسيطة حسب النوع والمزارع:

كتكوت أبيض عمر يوم: بين 11 و13 جنيهًا.

كتكوت بلدي عمر يوم: بين 9 و11 جنيهًا.

كتكوت ساسو عمر يوم: بين 8 و10 جنيهات.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم: بين 25 و30 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد عمر يوم: بين 22 و27 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تحليل سوق الدواجن

تعكس حالة الاستقرار في أسعار الدواجن والبط استمرار التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية. ينصح التجار والمستهلكون بمتابعة التغيرات اليومية للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مناسبة للشراء أو البيع.

اقرأ أيضًا:

إستقرار في الساسو والبلدي والأمهات.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الإثنين 16-12- 2024 في الأسواق