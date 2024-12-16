الإستقرار يخيم علي أسعار الدواجن البيضاء والبط اليوم الإثنين

يحرص الموجز دائما علي رصد أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين والبط، والرومي، والبيض والكتاكيت وغيرهم من مشتقات الطيور في "بورصة الدواجن" وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، على أن يٌضاف إلى السعر المعلن من 10- 15 جنيهاً من أجل البيع في الأسواق والمحلات التجارية للمستهلك، حيث سجلت الأسعار اليوم إستقرار.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين بين 75 - 76 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 35 - 42 جنيهاً.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بين 28 - 28,5 جنيه.

وأيضاً وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 17 - 18 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي اليوم الإثنين 99 - 100 جنيه.

وأقترب أيضاً سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم بين 69 - 70 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 84 - 85 جنيهاً.

وناهز سعر كيلو البط البغالي اليوم الإثنين بين 79 - 80 جنيهاً.

أسعار البط اليوم الإثنين

بورصة الدواجن اليوم

سجلت متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين بين 75 - 76 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 80 - 81 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 120 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء 57 جنيهًا، بإنخفاض 2 جنيهاً وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد.

ووصل سعر كيلو لحم الرومي الأبيض اليوم إلى 94 - 95 جنيهاً.

وبلغ أيضاً سعر كيلو لحم رومي أسمر اليوم 109 - 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 145 - 148 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 144 - 147 جنيهاً.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 139 - 140 جنيهاً.

أسعار الدواجن اليوم بكافة أنواعه

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