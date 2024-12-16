أسعار الدواجن .. سعر الفراخ والبط اليوم الإثنين 16-12- 2024 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في سعر الفراخ والبيض، مع بعض التفاوت الطفيف بين الأنواع المختلفة.

كما شهدت أسعار الكتاكيت أيضًا تفاوتًا بسيطًا وفقًا لنوع الشركة المنتجة، وبالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المحلية في الفترة الماضية، فإن أسعار الدواجن اليوم تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق اللحوم البيضاء.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

لذا يستعرض موقع الموجز، إليك تحديث لأسعار الدواجن في الأسواق الإثنين 16 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء

سعر الفراخ البيضاء: 76 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

سعر الفراخ البلدي: 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي

سعر الفراخ الأمهات

سعر أمهات أبيض: 57 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

البيض الأحمر: يتراوح بين 145 و148 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأبيض: يتراوح بين 144 و147 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: يتراوح بين 139 و140 جنيهًا للكرتونة.

سعر كرتونة البيض

سعر كيلو البط في الأسواق

البط البلدي: سجل 95 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي: بلغ 105 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

البط المسكوفي: 105 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط في الأسواق

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم استقرارًا طفيفًا، مع بعض التفاوت حسب النوع والشركة المنتجة، إليك الأسعار المحدثة:

كتاكيت أبيض شركات عمر يوم: يتراوح سعرها بين 35 و 42 جنيهًا.

كتاكيت أبيض قطعان عمر يوم: يتراوح سعرها بين 28 و 28.5 جنيهًا.

كتاكيت ساسو عمر يوم: يتراوح سعرها بين 17 و 18 جنيهًا.

كتاكيت ساسو بيور عمر يوم: يتراوح سعرها بين 18 و 19 جنيهًا.

كتاكيت بلدي حر عمر يوم: يتراوح سعرها بين 6 و 7 جنيهات.

كتاكيت بلدي مشعر عمر يوم: يتراوح سعرها بين 7.5 و 8 جنيهات.

كتاكيت هجين عمر يوم: يتراوح سعرها بين 11 و 12 جنيهًا.

كتاكيت جيل ثاني عمر يوم: يتراوح سعرها بين 14 و 15 جنيهًا.

كتاكيت روزي بيور عمر يوم: يتراوح سعرها بين 15 و 16 جنيهًا.

كتاكيت جميزة عمر يوم: يتراوح سعرها بين 17 و 17.75 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

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