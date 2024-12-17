إستقرار في الساسو والبلدي والأمهات.. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء والأمهات والبلدي والساسو أيضاً في بورصة الدواجن اليوم، وذلك لتسجل الفراخ البيضاء في البورصة 74 جنيهًا، وتصل للمستهلك بزيادة عدة جنيهات، بالإضافة لأسعار البيض والبط والكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم

وفي التقرير التالي، ينشر لكم "الموجز" أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، وذلك لتسجل الفراخ البيضاء في البورصة 74 جنيهًا، وتصل للمستهلك بزيادة عدة جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

يسجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الثلاثاء بين 28 و28.5 جنيه.

ويبلغ سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الثلاثاء بين 18 و19 جنيهًا.

ويصل سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء بين 17 و18 جنيهًا.

ويسجل سعر الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء بين 6 و7 جنيهًا.

ويبلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم الثلاثاء بين 11 و12 جنيهًا.

ويصل سعر الكتكوت الجيل الثاني اليوم بين 14 و15 جنيهًا.

ويسجل سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم الثلاثاء بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

يسجل سعر كتكوت غلبط الفرنساوي عمر يوم بين 17.5 و18.5 جنيه.

ويبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم بين 39 و40 جنيهًا.

ويصل سعر كتكوت البط المولار عمر يوم بين 48 و49 جنيه.

ويسجل سعر البط التسمين الفرنساوي عمر يوم بين 35 و35.75 جنيه.

ويبلغ سعر لحم البط البلدي كيلو بين 99 و100 جنيه.

ويصل سعر لحم البط الفرنساوي كيلو اليوم بين 69 و70 جنيهًا.

ويتراوح سعر لحم البط المسكوفي كيلو اليوم بين 84 و85 جنيهًا.

ويتراوح سعر لحم البط البغالي كيلو اليوم بين 79 و80 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

تراوحت أسعار كيلو الفراخ البيضاء اليوم بين 73 و74 جنيهًا، ولكن تصل للمستهلك بزيادة تصل إلى 85 جنيهًا للكيلو وذلك بسبب النقل والتسويق.

وسجلت أسعار كيلو الأمهات أبيض 55 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 80 و81 جنيهًا.

وتصل أسعار كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار كرتونةال بيض الأبيض اليوم الثلاثاء بين 144 و147 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء بين 145 و148 جنيهًا.

وبلغت أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الثلاثاء بين 139 و140 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

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