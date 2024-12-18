غلاء البلدي والأمهات.. إستقرار في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

يبحث الكثير عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم حيث أنها من أكثر الوجبات التي تحتوي علي بروتينات، ونرصد من خلال موقع "الموجز" الاسعار بالإضافة إلى البط، والرومي، والكتاكيت والبيض في "بورصة الدواجن" وذلك خلال تعاملات اليوم 18 ديسمبر 2024، على أن يٌضاف إلى السعر المعلن من 10 إلى 15 جنيهًا للبيع في الأسواق والمحلات التجارية للمستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في متوسط سعر الكيلو بين 72 - 73 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 35 - 42,5 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بين 28 - 28,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 17 - 18 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي اليوم إلى 99 - 100 جنيه.

وأقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم إلى 69 - 70 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 84 - 85 جنيهاً.

وناهز سعر كيلو البط البغالي اليوم 79 - 80 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 72 - 73 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 80 - 81 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء إلى 115جنيها.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم نحو 57 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء في محلات الفراخ بالأسواق نحو مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 85 جنيها.

وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 98 - 100 جنيه للكيلو.

ويمكن أن يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 145 - 148 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 144 - 147 جنيهاً.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى 139 - 140 جنيهاً.

أسعار البط والكتاكيت والبيض اليوم

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