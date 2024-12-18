روشتة سحرية للعين.. فوائد لا تعرفها عن الذرة الصفراء المسلوقة

الذرة الصفراء المسلوقة.. تُعد واحدة من أشهى الأطعمة الخفيفة والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وليست فقط وجبة لذيذة وسهلة التحضير، بل تحتوي أيضًا على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وتُعتبر الذرة الصفراء المسلوقة مصدرًا طبيعيًا للألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا صحيًا يدعم وظائف الجسم المختلفة.

الذرة الصفراء المسلوقة

الموجز ينقل فوئد لا يعرفها الكثيرون عن الذرة الصفراء المسلوقة بحسب ما نشره موقع إكسبريس عبر النقاط التالية:

تساعد في تقوية الجهاز المناعي فالذرة الصفراء المسلوقة غنية بفيتامين "C" الذي يُعزز مناعة الجسم ويُساعد في مقاومة العدوى والأمراض، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة وتحمي الجسم من الأضرار الخلوية.

الذرة الصفراء المسلوقة تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تُسهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وتُساعد الألياف أيضًا في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة القولون.

الألياف الموجودة في الذرة الصفراء المسلوقة تُساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الذرة على مركبات مضادة للأكسدة تحمي القلب من الالتهابات.

الذرة الصفراء المسلوقة غنية بالكربوهيدرات التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة، ويُمكن تناولها كوجبة خفيفة لتعزيز النشاط البدني والعقلي، خاصةً للرياضيين أو الأشخاص الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا.

الذرة الصفراء المسلوقة

تحتوي الذرة الصفراء المسلوقة على مركبي اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يُساعدان في حماية العينين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام العدسة.

كما أن الذرة الصفراء المسلوقة مناسبة لخسارة الوزن، فعلى الرغم من احتوائها على الكربوهيدرات، إلا أن الذرة منخفضة السعرات الحرارية وتُعتبر وجبة خفيفة مشبعة.

عند تناول الذرة الصفراء المسلوقة باعتدال، تُساعد الذرة في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يُقلل من ارتفاع السكر المفاجئ.

تحتوي الذرة الصفراء المسلوقة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين "B1" (الثيامين) الذي يُعزز صحة الجهاز العصبي، وفيتامين "B9" (حمض الفوليك) الذي يُحسن وظائف الجسم الحيوية، إلى جانب معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تُساهم في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة العضلات.

الذرة الصفراء المسلوقة تحتوي على فيتامين "E"، الذي يُعتبر مهمًا لصحة الجلد، ويُساعد في تقليل التجاعيد وترطيب البشرة، كما يعمل كمضاد للأكسدة، مما يُعزز من مرونة الجلد وحمايته من العوامل البيئية الضارة.

وتتميز الذرة الصفراء بقدرتها على تحسين صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواها العالي من الألياف، كما أنها تساهم في تعزيز صحة القلب نظرًا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى ذلك، توفر الذرة مصدرًا جيدًا للطاقة، ما يجعلها مناسبة للأطفال والكبار على حد سواء.

إقرأ أيضًا:

بكام النهاردة .. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 7 يوليو 2024

مفاجأة في سعر طن الذرة الصفراء اليوم الإثنين 8-4-2024 داخل الأسواق