هذه الاكلات خطرة على صحة مرضى القولون العصبي.. تجنبها

يعتبر القولون العصبي من الأمراض الشائعة جدا بين الأفراد والتي تشتمل على مشاكل في الجهاز الهضمي مسببة مشاكل مثل الإمساك او الإسهال او الانتفاخ، ومعظم متاعبك مع القولون العصبي تنتج عن شئ واحد وهي عاداتك الغذائية لذلك نقدم لك مجموعة من الأطعمة التي يستحب الإبتعاد عنها اذا أردنا الحد من الشعور بآلام القولون العصبي ويستعرضها لكم الموجز في السطور الآتية

اطعمة خطيرة على القولون العصبي

الطعام الحار : قد ينتج عن تناول الاكلات ذات توابل حارة الى انتشار عسر للامعاء في القيام بوظيفيتها مما ينجم عن ابرز مشاكل الجهاز الهضمي يداية من اعراض خفيفة كالامساك والانتفاخ واضطرابات المعدة مرورا بصعوبة الهضم وحرقة المعدة

المشروبات والأطعمة التي تشمل الكافيين : لمشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي الاخضر والشاي الاحمر شعبية كبيرة بين الافراد نظرا لطعمها الذيذ والمنعش لكن قد تسبب تلك اللذة المؤقتة الى خطورة شديدة على الجهاز الهضمي والقولون العصبي اذا افرطت في تناول تلك المشروبات وزيادة حدة اعراض القولون الشائعة

الطعام ذي السعرات الحرارية العالية : بالرغم من الشعبية الواضحة للاطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كالاطعمة السريعة على سبيل المثال مضرة جدا لصحتك بشكل عام وعلى وجه الخصوص قولونك العصبي اذ تعد من العوامل الاساسية لزيادة نشاط القولون العصبي كونها من الاطعمة التي لا تهضم بسهولة خاصة لمرضى القولون كما تعزز من ظهور اعراض القولون

المشروبات الغازية :يتناسب شرب المشروبات الغازية كالكولا على سبيل المثال بشكل طردي مع تعزيز الام القولون العصبي

الاسماك ذات نسبة املاح عالية :اعلى سبيل المثال الفسيخ والرنجة اذ تؤدي طريقة حفظهم الى وجود اثار سلبية على الصحة وبشكل خاص صحة القولون العصبي

المنتجات المشتقة من القمح والشعير :ان نباتي القمح والشعير من الاطعمة الغنية بالجيلوتين والذي هو ضار للقولون بل نصحت ايضا بعض الدراسات ان كلما قل نسبة الجيلو تين من نظامك الغذائي كلما تحسنت صحة قولونك العصبي

مشتقات الالبان :قد ينتج عن تناول الاطعمة الذي يعتبر اللبن عنصر اساسي بها الى تهيج القولون العصبي في حالة كونها كاملة الدسم

البقوليات والفاصولياء :على الرغم من الفوائد العديدة للبقوليات الى ان بها عناصر غذائية الفد تؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي نسمي السكريات القليلة او الجزيئية

الخضراوات الصلبية : وهي البروكلي والقرنبيط والكرنب اذ انها ليست من الاطعمة سهلة الهضمة فربما تعزز اعراض القولون العصبي

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