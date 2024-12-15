مشروبات تعزز جهاز المناعة.. وصفات صحية من المطبخ

يعتبر جهاز المناعة هو أحد أهم أجهزة الجسم التي تحارب الأمراض وتحمي الجسم من الكثير من الفيروسات والإلتهابات والأمراض الأخرى.يعتمد الكثير من الناس على الوصفات الطبيعية التي من شأنها معالجة بعض الأمراض وتقوية جهاز المناعة وتحسين صحة الجسم بشكل عام .

وسيعرض عليكم الموجز تلك المشروبات التي تعزز المناعة.

مشروبات تقوى مناعة الجسم

ما هي الأعشاب التي تقوي المناعة؟

تعرف على الأعشاب فيما يأتي:

1. الزنجبيل

يعمل الزنجبيل على تقوية جهاز المناعة عبر الآتي:مضاد للالتهابات التي تصيب الجسم.

منع الفيروسات من الالتصاق بالجهاز التنفسي العلوي عبر تحفيز خلايا الجهاز لإفراز بروتين يعمل ضد الفيروسات،وإزالة الاحتقان عبر منع إنتاج المخاط.

2. الكركم

يُعرف الكركم باحتوائه على مادة الكركمين (Curcumin) التي لديها خصائص مضادة للالتهاب مذهلة، كما أن لها خصائص تقي من عدة أمراض كأمراض القلب، والزهايمر، والسرطان.ويعمل الكركم على إزالة السموم من الجسم، وتقوية جهاز المناعة لمحاربة الجراثيم والبكتيريا.

3. أوراق الزيتون

يعتبرمضاد قوي للبكتيريا، والفطريات، والطفيليات، والفيروسات.ومحفز قوي لجهاز المناعة.

وكذلك المساهمة في مقاومة الإنفلونزا.

والتقليل من قوة ومدة إصابة الجسم بالفيروسات التي تسبب نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

المساعدة في التئام الجهاز الهضمي وتحسين صحة الأمعاء.

4. النيم

يتم استخدام النيم في تقوية المناعة من وقتٍ طويل لفعاليته في حماية الجسم ضد الأمراض والفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما يعمل على تنقية الدم عبر التخلص من السموم؛ مما يقوي جهاز المناعة في الجسم.

5. التولسي (Tulsi)

وهي عشبة مضادة للجراثيم بسبب احتوائها على مركبات كيميائية ومضادات أكسدة تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا في اللحظة التي تعزو فيها الجسم.

6. الأشواغندا

من الممكن أن تعمل الأشواغندا على تقوية المناعة عبر التقليل من مستويات التوتر في الجسم؛ مما يقلل من فرص التعرض للفيروسات.

7. الكمون الأسود

يساعد مستخلص الكمون الأسود في حماية الجسم من مجموعة واسعة من الفيروسات والبكتيريا المُهاجمة لجهاز المناعة، كما أنه يعمل هو والزيت المستخلص منه كمضاد للأكسدة ويساعد على التخلص من الجذور الحرة الضارة بالمناعة.

8. القنفذية (Echinacea)

وجدت بعض الدراسات دور عشبة القنفذية في التقليل من مدة الإصابة بنزلات البرد وأعراض البرد، كما يعمل كوسيلة وقاية فعَّالة عبر تقوية نشاط جهاز المناعة والتقليل من احتمالية الإصابة بالبرد.

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