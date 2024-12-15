أهم الإسعافات الأولية التي يجب أن يعرفها الأهل في حالات الطوارئ

تعد الإسعافات الأولية جزءًا أساسيًا من المعرفة الطبية التي يجب أن يمتلكها كل فرد في الأسرة. في حالات الطوارئ، يمكن أن تكون سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الأولية حياة أو موت، ومن خلال تعلم الإسعافات الأولية، يمكن للأهل أن يكونوا أول من يتدخل لإنقاذ حياة أحبائهم أو التقليل من الأضرار إلى حين وصول المساعدة الطبية المتخصصة.

لذلك يستعرض الموجز، كالتالي أهم الإسعافات الأولية التي يجب أن يعرفها الأهل

أهم الإسعافات الأولية

إسعافات الحروق

الحروق البسيطة: يجب على الأهل وضع مكان الحرق تحت الماء البارد لمدة 10-20 دقيقة، ثم تغطيته بشاش معقم.

الحروق الشديدة: لا يجب إزالة الملابس الملتصقة بالجسم، والابتعاد عن استخدام الثلج أو المواد الأخرى، بل يجب طلب المساعدة الطبية فورًا.

الإسعافات عند الإصابة بالنزيف

إذا كان النزيف من الجروح السطحية، يتم الضغط مباشرة على الجرح باستخدام قطعة قماش نظيفة حتى يتوقف النزيف.

في حالات النزيف الشديد، يجب رفع الطرف المصاب، الضغط على الجرح، وإذا استمر النزيف، يجب التوجه إلى المستشفى فورًا.

الإسعافات الأولية

إسعافات الكسور

لا يجب محاولة تحريك الشخص المصاب أو تحريك العظام المكسورة. يجب تثبيت العضو المكسور باستخدام قطعة قماش أو أي مواد متاحة (مثل العصي أو الألواح الخشبية) لمنع الحركة.

إسعافات الاختناق

إذا كان الشخص يختنق وكان قادرًا على السعال، يجب تشجيعه على السعال بقوة حتى يخرج الجسم الغريب.

في حالة عدم القدرة على السعال أو التنفس، يمكن إجراء مناورة "هيمليك" (ضغط على البطن من أجل إخراج الجسم الغريب).

الإسعافات الأولية

إسعافات الإغماء

يجب وضع المصاب على الأرض ورفع ساقيه قليلاً لتحفيز تدفق الدم إلى الدماغ.

التأكد من التنفس والنبض، وإذا كان الشخص لا يتنفس، يجب إجراء التنفس الصناعي.

إسعافات التسمم

في حالة التسمم بالمواد السامة أو المواد الكيميائية، يجب التوجه فورًا إلى المستشفى مع الاحتفاظ بالحاوية أو العبوة التي تحتوي على المادة السامة إذا أمكن.

إسعافات الحروق الكيميائية

يجب شطف المكان المصاب بالماء لمدة 20 دقيقة على الأقل، مع تجنب فرك المنطقة المصابة.

يجب إزالة أي ملابس قد تكون ملوثة بالمادة الكيميائية، وإذا كانت المادة سامة، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا.

الإسعافات الأولية

إسعافات التشنجات

يجب محاولة الحفاظ على أمان المصاب عن طريق إبعاده عن الأشياء الحادة أو القريبة التي قد تتسبب في إصابته.

يجب عدم محاولة تثبيت الجسم أثناء التشنجات، بل ترك الجسم يتحرك بحرية حتى تنتهي التشنجات.

إسعافات الحروق الشمسية

يجب الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس بعد الحرق.

يتم علاج الحروق الشمسية بوضع كريم مرطب أو جل يحتوي على الألوفيرا لتخفيف الألم والاحمرار.

إن تعلم الإسعافات الأولية يمكن أن يكون الفارق بين الحياة والموت في حالات الطوارئ.

الإسعافات الأولية

يجب على الأهل أن يكونوا على دراية بأساسيات الإسعافات الأولية وأن يتدربوا عليها بشكل دوري لضمان قدرتهم على التصرف بسرعة وفعالية في مواقف الطوارئ.

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