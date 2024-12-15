قضم الأظافر .. العادة التي تؤثر على الصحة وكيفية التخلص منها

تعد عادة قضم الأظافر من السلوكيات الشائعة التي يُمارسها العديد من الأشخاص، خاصة الأطفال والمراهقين، وتُعرف هذه العادة باسم "الأونكيوفاجيا" (Onychophagia)، وتُعتبر نوعًا من العادات العصبية التي تنشأ نتيجة التوتر أو القلق، رغم أنها تبدو غير ضارة في البداية، إلا أن لها تأثيرات سلبية على الصحة الجسدية والنفسية.

ويستعرض الموجز، أسباب والأضرار الصحية الناتجة عن قضم الأظافر، باللضافة لوضع ىوشتة قوية للتخلص منها تمام.

أسباب قضم الأظافر

التوتر والقلق: يُعد القلق أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه العادة، حيث يلجأ البعض إليها كوسيلة لتخفيف التوتر.

الملل: قد يكون قضم الأظافر وسيلة لتمضية الوقت أو لتجنب الشعور بالملل.

العادة المكتسبة: قد يكتسب البعض هذه العادة من محيطهم، خاصة إذا كان أحد الوالدين أو الأقران يمارسها.

اضطرابات نفسية: مثل اضطراب الوسواس القهري أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD).

قضم الأظافر

الأضرار الصحية الناتجة عن قضم الأظافر

1. الأضرار على صحة الفم والأسنان:

زيادة خطر الإصابة بالعدوى في اللثة أو الأسنان.

تآكل الأسنان بسبب الضغط المستمر عليها أثناء القضم.

تشوه في مظهر الأسنان بمرور الوقت.

2. الأضرار على الجلد والأظافر:

تشقق الجلد حول الأظافر، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات بكتيرية أو فطرية.

تلف الأظافر ونموها بشكل غير طبيعي.

ظهور ندوب أو تشوهات دائمة حول الأظافر.

قضم الأظافر

3. انتقال الجراثيم:

تساهم عادة قضم الأظافر في نقل البكتيريا والفيروسات من الأصابع إلى الفم، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المعدية.

4. التأثير النفسي والاجتماعي:

قد يشعر الشخص بالخجل أو الإحراج من مظهر أظافره، مما يؤثر على ثقته بنفسه.

يمكن أن تؤدي هذه العادة إلى زيادة التوتر بدلًا من تخفيفه.

قضم الأظافر

طرق الوقاية والعلاج قضم الأظافر

1. الوعي بالمشكلة:

تسجيل عدد مرات قضم الأظافر يوميًا لمحاولة تقليلها تدريجيًا.

التعرف على المواقف التي تزيد من القلق والعمل على تجنبها أو التعامل معها بطرق صحية.

2. الاستراتيجيات السلوكية:

شغل اليدين بنشاط آخر مثل الضغط على كرة التوتر أو الرسم.

وضع مرطبات مرّة الطعم على الأظافر لتجنب قضمها.

قضم الأظافر

3. العناية بالأظافر:

تقليم الأظافر بانتظام للحفاظ على مظهرها ومنع الرغبة في قضمها.

استخدام طلاء الأظافر العلاجي الذي يساهم في تقليل هذه العادة.

4. الاستعانة بأخصائي نفسي:

في حالة كان قضم الأظافر مرتبطًا باضطراب نفسي مثل الوسواس القهري، قد يكون العلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية ضروريًا.

عادة قضم الأظافر ليست مجرد عادة سيئة، بل هي مؤشر على قلق أو اضطراب يحتاج إلى اهتمام وعلاج، وبالوعي والجهود المستمرة، يمكن التخلص من هذه العادة وتحسين الصحة العامة، سواء الجسدية أو النفسية.

اقرأ أيضًا:

كيفية مواجهة التهاب الحلق في الشتاء.. أطعمة ومشروبات فعالة

هل الصداع في جانب واحد من الرأس مؤشر على خطر؟.. دليلك الطبي