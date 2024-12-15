نصائح مهمة لحماية البشرة من الجفاف في فصل الشتاء.. وأهم أسباب الجفاف

جفاف البشرة.. مع مستهل فصل الشتاء، يواجه العديد مشكلة جفاف الجلد وذلك بسبب العوامل الجوية مثل انخفاض الرطوبة وبرودة الطقس، وتُعد مشكلة جفاف الجلد هي الأكثر شيوعًا في هذا الموسم، وهذا بسبب مجموعة من العوامل البيئية والعادات اليومية الخاطئة، التي سيعرضها موقعنا الموجز فيما يلي.

جفاف البشرة في الشتاء

حيث حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" من بعض الممارسات التي يمكن أن تساهم في زيادة جفاف الجلد، مشددة على أهمية اتباع بعض النصائح التي تساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة وصحتها.

أهم أسباب جفاف الجلد في فصل الشتاء

وأشارت الوزارة، إلي أن من أهم العوامل التي تؤدي إلى جفاف الجلد في فصل الشتاء هي:

أولا استخدام المياه الساخنة

حيث يعتبر الإستحمام بالمياه الساخنة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الجلد، فعلى الرغم من أن الماء الساخن يمكن أن يمنح شعورًا بالراحة في الشتاء البارد، إلا أنه يتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية المتواجدة على سطح الجلد، مما يؤدي إلى جفافه بشده.

ثانياً انخفاض نسبة الرطوبة

حيث تؤدي برودة الطقس في الشتاء إلى انخفاض الرطوبة في الهواء، مما يخفض من قدرة الجلد على الإحتفاظ بالرطوبة.

وأيضاً استخدام الكحول والصابون القوي والمواد الكاوية

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي استخدام الكحول المطهر على الأيدي أو المنظفات القوية والمعطرة إلى إزالة الرطوبة من البشرة، مما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتشقق.

نصائح للوقاية من جفاف الجلد في الشتاء

ومن أجل تجنب جفاف الجلد في فصل الشتاء، يمكنك اتباع بعض النصائح الفعّالة التي تعمل على الحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الأضرار:

عدم الإستحمام بالماء الساخن

حيث يُنصح بتقليل استخدام الماء الساخن في الإستحمام، حيث ينتج عنه جفاف الجلد بشكل كبير، ويمكن الإستعانة بالماء الفاتر الذي يساهم في تنظيف البشرة دون التأثير على الزيوت الطبيعية.

تناول الأطعمة التي ترطب البشرة

حيث تساهم بعض الأطعمة في التعزيز من ترطيب الجلد العميق، مثل الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية، والأفوكادو، والبطاطا، واللوز، وهذه الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساهم في الحفاظ على صحة الجلد.

تجنب تقشير البشرة

طوال فصل الشتاء، يُفضل تجنب تقشير البشرة أو تجديد خلايا الجلد بشكل مبالغ فيه، لأن هذه العمليات قد تزيد من جفاف البشرة وتعرضها للتشققات.

شرب المياه بكميات كافية

يعتبر الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء هو أحد أهم العوامل التي تساعد على ترطيب الجلد، حيث تعمل المياه على ترطيب الطبقات العميقة للبشرة وتحافظ أيضاً على نعومتها.

الحرص على استخدام المرطبات بصفة دورية

حيث يلزم العناية بدهان مرطبات الجلد يومياً، ويفضل استخدام مرطبات تحتوي على مكونات طبيعية ومنها زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، حيث يساهم ذلك في تكوين طبقة واقية تحافظ على ترطيب البشرة طوال اليوم.

تجنب المنظفات والعطور القوية

إحرص على تجنب استخدام المنظفات القوية أو العطور بشكل مباشر على الجلد، ويفضل أيضاً ارتداء قفازات لحماية اليدين، حيث تساعد هذه الحماية في تقليل الجفاف الناجم عن المواد الكيميائية.

شرب السوائل الصحية

حيث يُنصح بتناول السوائل الصحية مثل الشاي الأخضر أو العصائر الطبيعية وذلك (دون إضافة سكر) على مدار اليوم من أجل الحفاظ على ترطيب الجسم من الداخل.

الإبتعاد عن الإستحمام بالمياه المعالجة بالكلور

ويمكن أن يسبب الكلور في حمامات السباحة جفاف الجلد، لذالك يُنصح باستخدام مرطبات للجلد عقب السباحة والترطيب الجيد للبشرة.

أكثر من تناول الفواكه والخضروات

وتحتوي الفواكه الصحية والخضراوات الورقية على كميات مذهلة من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم وتحسين صحة البشرة.

جفاف البشرة

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