ما هي أسباب ثقل العين في الشتاء؟.. طرق فعالة للعلاج

ثقل العين من الأعراض المزعجة التي قد تصيب بعض الأشخاص وخاصة في فصل الشتاء، وقد يصاحب ثقل العين عدد من الأعراض الأخرى مثل التهيج أو الإرهاق، فما أسباب الإصابة ب ثقل العين، الموجز يجيبك في السطور التالية.

ما هي أسباب ثقل العين في فصل الشتاء؟

تتنوع أسباب ثقل العين في الشتاء ورغم أن العرض واحد ولكن الأسباب متعددة وهي على النحو التالي:

يحدث جفاف العين في العادة عندما تنخفض مستويات الرطوبة مع وزيادة استخدام التدفئة الداخلية حدوث جفاف العين، هذا الجفاف قد يسبب الشعور بالثقل، والاحمرار، والإحساس بالحرقان.

ثقل العين



إجهاد العين يعاني المصابون بإجهاد العين غالبًا من ثقل العين، ويرجع ذلك إلى مضي الشخص أغلب وقته أمام الشاشات أو في القراءة، وهذه الأنشطة تسبب إجهادًا للعين، مما يضاعف الإحساس بالتعب والثقل.



حساسية العين قد تؤدي أيضًا إلى الشعور بالثقل في العينين، وتحدث الحساسية نتيجة عوامل بيئية داخلية، مثل الغبار والعفن، قد تسبب حساسية في العين تؤدي إلى الحكة، والاحمرار، والدموع.

يعتبر ارتداء العدسات اللاصقة من ضمن الأسباب التي تؤدي لثقل العين وذلك بسبب الهواء البارد الذي يتعرض له الشخص يجعل هناك صعوبة في ارتدائها والذي بدوره يؤدي لثقل العينين.

نصائح لتجنب الإصابة بثقل العين في الشتاء

استخدم جهاز ترطيب حال إصابتك بالجفاف فهو يعمل على الحفاظ على مستوى رطوبة مناسب وخاصة في الأماكن المغلقة.

استخدام قطرات الترطيب للعين الجافة، وراجع في ذلك الصيدلي أو طبيب العيون.

عدم التخلي عن النظارات لكونها تقي من التعرض للرياح الباردة.

تناول كميات مناسبة من الماء لترطيب الجسم ككل.

التقليل من النظر للشاشات وقت طويل.

المحافظة على نظافة المنزل من الأتربة لكونها من مسببات الحساسية

عدم فرك العينين لعدم إصابتها بالتهيج.

وأخيرًا الشعور بثقل العين في الشتاءيجدث نتيجة للتغيرات المناخية ونمط الحياة، لكن العناية بالعنين واتباع النصائح اللازمة وزيارة الطبيب إذا لزم الأمر قد يحد من ذلك.

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