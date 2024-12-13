تحديث لحظي.. هبوط أسعار الذهب في مصر اليوم بعد سلسلة ارتفاعات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق في الفترة الماضية، ورغم التقلبات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي، فإن الأسعار الحالية تظهر انخفاضًا واضحًا في أسعار مختلف الأعيرة وفقًا لجولد بيليون والتي نرصدها لكم عبر الموجز، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار المعدن الأصفر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعت اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، بنحو 29 جنيهًا في الجرام، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر شراء يبلغ 4354 جنيهًا وسعر بيع 4331 جنيهًا، بينما سجل جرام عيار 21 - الأكثر تداولًا في مصر - سعر شراء 3810 جنيهًا وسعر بيع 3790 جنيهًا. أما جرام عيار 18، فقد سجل سعر شراء 3266 جنيهًا وسعر بيع 3249 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما الجنيه الذهب فقد شهد انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر الشراء 30480 جنيهًا وسعر البيع 30460 جنيهًا. فيما سجلت الأونصة الذهبية 2662 جنيهًا للشراء و2661.5 جنيهًا للبيع.

وتتعدد الأسباب التي قد تكون وراء هذا الهبوط، أبرزها تراجع الطلب المحلي على الذهب في ظل الضغوط الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الأونصة عالميًا بعد موجة من الارتفاعات السابقة، كما أن التقلبات في أسعار العملات وأسواق المال قد ساهمت في هذه التراجعات، ما جعل الذهب يشهد هذا التحول في قيمته.

سعر الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

سعر الدولار كان له تأثير مباشر على تراجع أسعار الذهب، حيث سجل سعر الدولار في السوق المصري 50.9 جنيهًا للشراء و50.4 جنيهًا للبيع. ويرتبط الذهب بشكل وثيق بحركة سعر الدولار، حيث غالبًا ما يكون المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا للمتداولين في حالة تدهور قيمة العملة المحلية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

تشير التحليلات إلى أن استمرار السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات الكبرى، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، سيحفز المزيد من الطلب على الذهب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الجنيه الذهب في السوق المحلية.

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية