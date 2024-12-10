ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي 10 ديسمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا مع بداية التعاملات المسائية، حيث ارتفعت الأسعار في مختلف الأعيرة.

وينشر “الموجز” أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة جولد بيليون، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

عيار 24: سعر الشراء 4334 جنيهًا، وسعر البيع 4321 جنيهًا (زيادة 23 جنيهًا).

عيار 22: سعر الشراء 3973 جنيهًا، وسعر البيع 3962 جنيهًا (زيادة 21 جنيهًا).

عيار 21: سعر الشراء 3792 جنيهًا، وسعر البيع 3782 جنيهًا (زيادة 20 جنيهًا).

عيار 18: سعر الشراء 3250 جنيهًا، وسعر البيع 3241 جنيهًا (زيادة 17 جنيهًا).

عيار 14: سعر الشراء 2528 جنيهًا، وسعر البيع 2520 جنيهًا (زيادة 13 جنيهًا).

سعر الدولار اليوم

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فقد ارتفع بمقدار 0.08 دولار، حيث بلغ سعر الشراء 50.5 جنيهًا وسعر البيع 50 جنيهًا. كما سجلت الأونصة ارتفاعًا قدره 31 دولارًا، حيث بلغ سعر الشراء 2690 دولارًا وسعر البيع 2689.5 دولارًا.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب زيادة قدرها 200 جنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 30376 جنيهًا وسعر البيع إلى 30366 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في السوق المصري حالة الارتفاع التي أثرت على جميع الأعيرة والسبائك الذهبية على الرغم من تراجع أوقية الذهب عالميًا، مع استمرار تذبذب الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية محلية ودولية.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم: 4,351.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم: 10,863.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم: 21,727.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم: 43,454.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام اليوم: 67,571.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم: 86,908.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام اليوم: 108,635.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم: 434,542.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام اليوم: 1,079,357.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم: 4,315,428.57 جنيهًا.

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