أسعار الذهب تواصل الارتفاع اليوم الثلاثاء 10-12-2024.. وعيار 21 يسجل رقمًا مفاجئًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا قدره 15 جنيهًا للجرام، حيث ارتفعت الأسعار في مختلف الأعيرة بشكل تدريجي.

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون، وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 24: ارتفع السعر بمقدار 15 جنيهًا، حيث بلغ سعر الشراء 4326 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 4308 جنيهًا.

عيار 22: ارتفع السعر بمقدار 13 جنيهًا، ليصل سعر الشراء إلى 3965 جنيهًا، وسعر البيع إلى 3949 جنيهًا.

عيار 21: ارتفع السعر أيضًا بمقدار 13 جنيهًا، فبلغ سعر الشراء 3785 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 3770 جنيهًا.

عيار 18: ارتفع السعر بمقدار 11 جنيهًا، ليصل سعر الشراء إلى 3244 جنيهًا، وسعر البيع إلى 3232 جنيهًا.

عيار 14: ارتفع السعر بمقدار 8 جنيهات، ليصل سعر الشراء إلى 2523 جنيهًا، وسعر البيع إلى 2514 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

بالإضافة إلى ذلك، سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.08 دولار، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 50.5 جنيهًا، وسعر البيع إلى 50 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الأونصة الذهبية بمقدار 17 دولارًا، ليصل سعر الشراء إلى 2676 دولارًا، وسعر البيع إلى 2675.5 دولارًا.

أما بالنسبة للجنيه الذهب، فقد ارتفع بمقدار 104 جنيهات، حيث بلغ سعر الشراء 30280 جنيهًا، وسعر البيع 30265 جنيهًا.

بالتالي، فإن هذا الارتفاع في الأسعار يعكس التغيرات في سوق الذهب الذي يتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، منها سعر الدولار والأونصة في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في السوق المصري حالة الارتفاع التي أثرت على جميع الأعيرة والسبائك الذهبية على الرغم من تراجع أوقية الذهب عالميًا، مع استمرار تذبذب الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية محلية ودولية.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم: 4,351.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم: 10,863.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم: 21,727.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم: 43,454.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام اليوم: 67,571.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم: 86,908.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام اليوم: 108,635.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم: 434,542.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام اليوم: 1,079,357.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم: 4,315,428.57 جنيهًا.

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