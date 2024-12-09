قفزة في سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر الذهب والسبائك اليوم.. يُعتبر الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تحظى باهتمام واسع سواء من قبل المستثمرين أو الأفراد الباحثين عن الادخار، ويعدّ مقياسًا مهمًا لتحركات الاقتصاد المحلي والعالمي.

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق المصري حالة الارتفاع الطفيف التي أثرت على جميع الأعيرة والسبائك الذهبية على الرغم من تراجع أوقية الذهب عالميًا، مع استمرار تذبذب الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية محلية ودولية.

سعر الذهب اليوم

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”, وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24، المعروف بنقائه العالي، 4285.75 جنيهًا للبيع وسعر شراء 4251.5 جنيهًا، مع زيادة قدرها 5.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 للبيع 3928.5 جنيهًا وللشراء 3897.25 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 5.25 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 21 3750 جنيهًا للبيع وسعر شراء 3720 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 18 ليصل إلى 3214.25 جنيهًا للبيع و3188.5 جنيهًا للشراء، بزيادة 4.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وصل الذهب عيار 14 إلى سعر بيع 2500 جنيهًا وسعر شراء 2480 جنيهًا، بارتفاع قدره 3.25 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل الذهب عيار 12 سعر بيع 2142.75 جنيهًا وسعر شراء 2125.75 جنيهًا، بزيادة قدرها 2.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم للبيع 1607.25 جنيهًا وللشراء 1594.25 جنيهًا، محققًا زيادة بقيمة 2.25 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30,000 جنيهًا للبيع و29,760 جنيهًا للشراء، مع ارتفاع بلغ 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم بالدولار

انخفض سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2645.82 دولارًا للبيع و2645.55 دولارًا للشراء، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بقيمة 0.25 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم: 4,351.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم: 10,863.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم: 21,727.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم: 43,454.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام اليوم: 67,571.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم: 86,908.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام اليوم: 108,635.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم: 434,542.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام اليوم: 1,079,357.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم: 4,315,428.57 جنيهًا.

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