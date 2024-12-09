أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 استقرارا ، حيث سجلت أسعار المعدن النفيس مستويات جديدة في السوق المحلية، مدفوعة بتحركات الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

وتوضح الموجز فيما يلي اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل 4285.75 جنيهًا بيع للجرام، و4251.5 جنيهًا للشراء.

عيار 22: بلغ 3928.5 جنيهًا بيع للجرام، 3897.25 جنيها للشراء

عيار 21 : بلغ 3750 ج.م جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

عيار 18: وصل إلى 3214.25 جنيها للجرام للبيع، و 3188.5 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: بلغ 29920 جنيهًا، ويزن حوالي 8 جرامات من عيار 21.



توقعات شعبة المعادن الثمينة بشأن تصدير الذهب

صرّح إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بتوقعات إيجابية بشأن صادرات المشغولات الذهبية المصرية خلال الأعوام المقبلة، وأكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم في مجال تصدير الذهب عالميًا.

اسعار الذهب

وفقًا لتصريحات "واصف"، كانت مصر في عام 2022 تحتل المركز 94 عالميًا في تصدير المشغولات الذهبية، ولكنها تمكنت من تحسين مركزها بشكل كبير لتصل إلى المركز 54 بنهاية عام 2023. هذا التقدم جاء نتيجة التعاون المثمر بين شعبة المعادن والجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.

مصر ضمن أهم 20 مصدرًا للمشغولات الذهبية بحلول 2025

توقع رئيس شعبة المعادن الثمينة أن تصبح مصر ضمن أهم 20 دولة مصدّرة للمشغولات الذهبية عالميًا بحلول عام 2025-2026، مع طموح أن تحتل القاهرة مكانة ضمن أفضل 10 مصدرين للذهب عالميًا في عام 2027.

الذهب

وأشار "واصف" إلى أن إزالة القيود على تصدير الذهب ورسوم التثمين كان لها دور كبير في تحسين أداء صادرات الذهب منذ إعلان إلغاء هذه الرسوم. وأضاف أن هذه الخطوات ستساهم في وصول مصر إلى قائمة أهم 30 دولة مصدرة للذهب بنهاية عام 2024.

تحسن ملحوظ في صادرات الذهب المصرية

تواصل مصر تعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي من خلال تطوير البنية التحتية للصناعة وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التقدم في قطاع الذهب والمجوهرات، مما يعكس التزام الحكومة والشركات المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

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