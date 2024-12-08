أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 8-12-2024 بعد سقوط نظام بشار الأسد

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 8 ديسمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع التغيرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد, ونتيجة مباشرة للأوضاع الاقتصادية المتأزمة وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها البلد.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

تأثرت أسعار الذهب بالتحولات السياسية التي دخلت بها سوريا مرحلة جديدة من عدم الاستقرار, ودفع سقوط النظام السوري الاقتصاد نحو اضطرابات حادة، مما جعل الذهب الخيار الأكثر أمانًا للكثيرين في ظل تدهور الوضع المالي العام.

وتستعرض جريدة “الموجز” أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1,937,000 ليرة سورية للشراء و2,378,000 ليرة للبيع، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بسعره السابق البالغ 1,104,000 ليرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1,701,000 ليرة للشراء و2,088,000 ليرة للبيع، مقارنةً بسعره السابق البالغ 966,000 ليرة.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

سجل عيار 22 سعر 1,780,000 ليرة للشراء و2,185,000 ليرة للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1,459,000 ليرة للشراء و1,791,000 ليرة للبيع، بعدما كان 828,000 ليرة يوم أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1,235,000 ليرة للشراء و1,516,000 ليرة للبيع، مع استمرار تأثر الأسعار بالأوضاع الاقتصادية.

البورصة بعد سقوط نظام بشار الأسد

سعر أونصة الذهب

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أونصة الذهب 2,633.52 دولار أمريكي.

سقوط نظام بشار الأسد

أعلنت فصائل المعارضة السورية سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، بعد تحرير مئات السجناء من سجن حمص المركزي. جاء هذا التطور كخطوة استراتيجية ضمن خطط المعارضة للتوجه نحو العاصمة دمشق.

أكدت وسائل إعلام محلية سيطرة المعارضة على مدينة القصير بمحافظة حمص، التي اعتبرت نقطة استراتيجية هامة منذ احتلالها من قبل "حزب الله" اللبناني في عام 2013, وشكّل هذا الإنجاز تقدمًا لافتًا للمعارضة بعد قطع طرق إمداد النظام.

اقتحمت قوات المعارضة عددًا من السجون التابعة للنظام السوري، منها سجون "صيدنايا" و"حمص" و"القابون", وعرضت وسائل الإعلام مشاهد لتحرير السجناء، بما في ذلك سجن مخيم الوافدين بريف دمشق، في خطوة تعكس تصاعد نفوذ المعارضة في العديد من المناطق السورية.

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