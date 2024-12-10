أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في مصر.. هل تأثرت بارتفاع الدولار؟

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الصباحية بمحلات الصاغة، وذلك بعد ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 21 بمقدار 75 جنيهًا في تعاملات يوم أمس، الاثنين.

لذلك يستعرض الموجز، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

عيار 21: 3770 جنيهًا للجرام (بدون المصنعية).

سعر جرام الذهب عيار 24

عيار 24: 4309 جنيهات للجرام (بدون المصنعية).

سعر جرام الذهب عيار 18

عيار 18: 3231 جنيهًا للجرام (بدون المصنعية).

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: 30160 جنيهًا (بدون المصنعية).

أسعار الذهب اليوم

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

وأكد أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن الزيادة في سعر الدولار داخل البنوك المصرية بمقدار تجاوز 1.5 جنيه كان لها تأثير مباشر على أسعار الذهب.

وأوضح أن تجار الذهب يعتمدون في تسعير المعدن على ثلاثة عوامل رئيسية: سعر الدولار مقابل الجنيه، السعر العالمي للذهب، وأخيرًا العرض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وأضاف رزق أن ارتفاع الدولار بمقدار 20 قرشًا ينعكس على الذهب بزيادة تتجاوز 5 جنيهات لكل جرام.

وأشار إلى توقعات بأن يصل سعر الدولار إلى مستوى 55 جنيهًا، مما قد يؤدي إلى زيادة سعر جرام الذهب من عيار 21 بحوالي 200 جنيه.

توقعات السوق لـ أسعار الذهب

من جانبه، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن ارتفاع سعر الدولار ساهم في تقليص خسائر الذهب في السوق المحلية، رغم انخفاض سعر الأوقية عالميًا بسبب حالة من الضبابية الاقتصادية وترقب الأسواق لبيانات سوق العمل الأمريكي وقرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وأشار إمبابي إلى أن سعر الأوقية يتراوح حاليًا بين 2630 و2690 دولارًا، بعد تراجعها بمقدار 91 دولارًا في 25 نوفمبر، مما يعكس حالة من التذبذب وعدم اليقين في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

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