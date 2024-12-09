50 جنيه في الجرام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت الأسعار بنحو 50 جنيهًا في بداية التعاملات المسائية، وتأتي هذه الزيادة وسط تذبذب أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يعكس تأثير التغيرات في السوق العالمية على الاقتصاد المصري.

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون, وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

جرام عيار 24: سعر الشراء: 4326 جنيهًا سعر البيع: 4303 جنيهًا

جرام عيار 22: سعر الشراء: 3965 جنيهًا سعر البيع: 3944 جنيهًا

جرام عيار 21: سعر الشراء: 3785 جنيهًا سعر البيع: 3765 جنيهًا

جرام عيار 18: سعر الشراء: 3244 جنيهًا سعر البيع: 3227 جنيهًا

جرام عيار 14: سعر الشراء: 2523 جنيهًا سعر البيع: 2509 جنيهًا

الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 50.58 جنيهًا سعر البيع: 50.08 جنيهًا

الأونصة: سعر الشراء: 2674 جنيهًا سعر البيع: 2673.5 جنيهًا

الجنيه الذهب: سعر الشراء: 30280 جنيهًا سعر البيع: 30260 جنيهًا



أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق المصري حالة الارتفاع التي أثرت على جميع الأعيرة والسبائك الذهبية على الرغم من تراجع أوقية الذهب عالميًا، مع استمرار تذبذب الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية محلية ودولية.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم: 4,351.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم: 10,863.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم: 21,727.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم: 43,454.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام اليوم: 67,571.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم: 86,908.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام اليوم: 108,635.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم: 434,542.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام اليوم: 1,079,357.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم: 4,315,428.57 جنيهًا.

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