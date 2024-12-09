سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

سعر أونصة الذهب بالدولار.. شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية، حيث حافظت الأوقية على استقرارها في السوق العالمي عند سعر 2,657.30 دولارًا، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق العالمية لتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.

وتوضح الموجز فيما يلي تفاصيل سعر أونصة الذهب بالدولار وباقي اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجلت أونصة الذهب استقرارا عالميا في تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، وفقًا للعقود الفورية، حيث بلغت 2,657.30 دولارًا، ويعد هذا الاستقرار استمرارًا لحالة الهدوء التي يشهدها السوق العالمي في ظل توازن العرض والطلب، بالإضافة إلى استقرار أسعار الدولار عالميًا.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية

واصلت أسعار الذهب المحلية استقرارها اليوم بعد انخفاض سابق بقيمة 15 جنيهًا للجرام في عيار 21، وجاءت الأسعار وفقًا لتحديثات البورصة وأسواق الصاغة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراره اليوم في أسواق الصاغة المحلية ليسجل4291.5 جنيه للجرام، وفقًا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

اسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر عند3755 جنيها للجرام، وهو ما يعكس حالة من الثبات في السوق المحلي بعد التراجع الأخير.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 نحو3218.5 جنيه للجرام، مع استمرار الطلب عليه في بعض المناطق.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب، فقد استقر عند30040 جنيهًا، وهو ما يعادل وزن 8 جرامات من عيار 21.

هل ينخفض سعر الذهب في مصر خلال 2025؟

صرح نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، بأن أسعار الذهب محليًا ما زالت غير مستقرة نتيجة لتأثيرات الحرب العالمية الحالية وارتفاع سعر الدولار، وأوضح أن تحديد السعر المحلي للذهب يتم بضرب السعر العالمي للأوقية في سعر الدولار بالسوق المحلية، مما يجعل أي تغيير في سعر العملة يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.

يظل الوضع في الأسواق مرهونًا بالتطورات الاقتصادية العالمية، مما يجعل التوقعات المستقبلية لسعر الذهب خلال 2025 غير مؤكدة، لكنه قد يشهد تغيرات في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية أو تراجع سعر الدولار.

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