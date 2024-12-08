معرض نبيو للذهب والمجوهرات.. نسخة جديدة لتنشيط مبيعات المعدن الأصفر

معرض نبيو للذهب والمجوهرات.. تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في العمل على تنشيط المبيعات وتنظم عملية تداول الذهب والمجوهرات في الدولة من خلال تدشين نسخ من هذا المعرض.

معرض نبيو للذهب والمجوهرات



الموجز تستعرض تفاصيل تدشين النسخة الرابعة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات، إذ إنها تطلق بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري.



نجاحات معرض نبيو للذهب والمجوهرات



وزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت عن أن النسخة الرابعة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات، تأتي بعد نجاح النسخ الثلاث الماضية في تنشيط المبيعات وتنظم عملية تداول الذهب والمجوهرات.

معرض نبيو للذهب والمجوهرات



نسبة الدعم في معرض نبيو للذهب والمجوهرات



دعم كبير تقدمه الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديدًا في شعبة الذهب، بتسهيلات وتخفيضات على الرسوم الاشتراكية بالمعرض، إذ إن نسبة التخفيض والدعم وصلت إلى 50%؛ ما يجعل التهافت من صناع الفضة والمصوغات على المعرض غير مسبوق سواء في النسخة التي سيتم تدشينها أو حتى النسخ السابقة.

معرض نبيو للذهب والمجوهرات معرضا دوليا

هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أزاح الستار عن أهمية المعرض الذي يعد دعمًا لكل صناع الذهب والفضة والمبدعين في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة أن يظهر المعرض في أبهى صوره خلال النسخة المقبلة.

معرض للفن التشكيلي

رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات لم يشر إلى هذا الحد فقط، بل إنه أراد أن يفصح عن كل المعطيات التي سيتم العمل عليها خلال معرض نيبو للذهب والمجوهرات، إذ شدد على أنه يجري دراسة إنشاء معرض تزامنًا مع معرض نبيو للذهب والمجوهرات للفن التشكيلي، وذلك من أجل إظهار إبداع وروعة المصريين في مجال الذهب والمجوهرات وحتى الفضة.

تشكيلات مبدعة للفنانين

"ميلاد" نوه بأن معرض نيبو للذهب والمجوهرات، أضاء النور أمام أعين المقبلين على شراء القطع المميزة للذهب والمجوهرات، فضلًا عن أنه أتاح الفرصة لكل العاملين بالمجال أن يكشفوا عن مواهبهم من أجل إثراء صناعة الذهب والمجوهرات بتصميمات غير متوقعة.

دعوة للإبداع

رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، طالب كل المبدعين في مجال الذهب والمجوهرات في السعي إلى طرح واستخدام موهبتهم لإبراز براعة مصر في مجال تصاميم الذهب والمجوهرات.

أعداد العارضين المشاركين في معرض نبيو 2024

وزارة التموين أوضحت أن أعداد العارضين في معرض نبيو للذهب والمجوهرات، تصل إلى 50 عارضًا مصريًا و30 عارضًا دوليًا من عدة دول منها "إيطاليا، الإمارات، الصين، الأردن، تركيا"، فضلًا عن جناح دولي من تركيا وإيطاليا لعرض أحدث أنواع وأشكال الذهب والمجوهرات.

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