وزير الكهرباء يفتتح معرض المنتجات الكهربائية المصرية بالعاصمة الإدارية

معرض المنتجات الكهربائية المصرية.. افتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المعرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

وشهد افتتاح معرض المنتجات الكهربائية المصرية حضور المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

معرض المنتجات الكهربائية المصرية

الموجز يرصد تفاصيل افتتاح معرض المنتجات الكهربائية المصرية الذي يأتي في إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وفي أعقاب اجتماع اليوم الثاني للمجلس الوزاري العربي، سيتم التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.

وزير الكهرباء خلال الافتتاح

ويشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الحالية والتى تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتى تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة فى الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتى تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء فى الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا فى الإنجاز على مدار السنوات الماضية عقب افتتاح معرض المنتجات الكهربائية المصرية.

من ناحيته، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية مشيدًا بـ معرض المنتجات الكهربائية المصرية الذي تم افتتاحه اليوم الإثنين على هامش الاجتماع.

وزير الكهرباء خلال افتتاح المعرض

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وأشار إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذى يعد نواة لربط كهربائي عربى شامل، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.

كما أوضح أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.

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