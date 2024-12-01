تفاصيل لقاء وزير الكهرباء برئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم

إعادة تأهيل شبكات الطاقة في فلسطين.. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، وفي إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وفلسطين، وتأكيدًا على الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، تبرز خطة مصر لإعادة تأهيل شبكات الطاقة في فلسطين كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الفلسطينية وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني وذلك لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري.

إعادة تأهيل شبكات الطاقة في فلسطين

الموجز يتناول تفاصيل اللقاء الذي جمع بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة وإعادة تأهيل شبكات الطاقة في فلسطين.

وشدد وزير الكهرباء خلال اللقاء على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين ، مشيرا الى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطيني خلال اجتماعات المجلس التنفيذي وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية.

كماتم مناقشة سبل تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.

لقاء وزير الكهرباء برئيس سلطة الطاقة الفلسطيني

من جهته، أعرب المهندس ظافر ملحم، عن سعادته بلقاء وزير الكهرباء المصري، مشيدًا بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن ان يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الكهرباء سبق والتقى أيضًا مع الدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وتم التباحث حول تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وخطة دعم شبكة الطاقة في سوريا.

وأوضح وزير الكهرباء أن الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك.

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