معرض فود أفريكا 2024 .. كل ما تريد معرفته من بداية التسجيل لموعد الانتهاء

معرض فود أفريكا 2024، من المعارض التي يبحث عنها الكثير من رؤساء مجلس إدارة الشركات ورجال الصناعة تحديدًا الصناعات الغذائية لعرض منتجاتهم.

معرض فود أفريكا 2024

معرض فود أفريكا 2024، من أهم المعارض على مستوى قارة أفريقيا، إذ إنه يشغل بال كل المستثمرين سواء المحليين أو حتى من القارة السمراء، إذ إنه يعد الفرصة الأكبر لعرض المنتجات والسلع الغذائية والحاصلات الزراعية، فضلًا عن أن رجال الصناعة والمستثمرين يستهدفون من خلاله جذب العملاء الجدد من كل الدول الإفريقية.

حجم المشاركة في معرض فود أفريكا 2024

الموجز يستعرض حجم المشاركة في معرض فود أفريقيا، إذ يشارك في معرض فود أفريكا 2024، أكثر من 250 شركة بالقطاع الخاص أو العام العاملة في مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية؛ لذا يبحث الكثيرون من رجال الأعمال والمصنعين عن موعده.

معرض فود أفريكا 2024

النسخة الثامنة من معرض فود أفريكا

النسخة الثامنة من معرض فود أفريكا، تأتي لتحتضن الكثير من الشركات الممثلة في القارة السمراء، إذ إنها تحتضن 1000 شركة من حوالي 39 دولة تشارك فيه، فيما يأتي على رأس الدول المشاركة في المعرض:

بولندا

الأردن

المملكة العربية السعودية

روسيا

الهند

الإمارات العربية المتحدة

الكويت

موعد افتتاح وغلق معرض فود أفريكا

يبحث الكثيرون عن موعد افتتاح وغلق معرض فود أفريكا، إذ إنه يمثل الفرصة الأكبر لهم في عرض منتجاتهم وجذب المزيد من العملاء.

وحدد القائمون على تنظيم المعرض موعد الافتتاح والغلق لدورته الثامنة، إذ يبدأ الافتتاح من اليوم 3 ديسمبر 2024، إلى الخميس بعد غدٍ 5 ديسمبر الجاري.

ويفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة السابعة مساء بمركز مصر للمعارض الدولية.

كيف يستفيد الصناع من معرض فود افريكا؟

يستفيد الصناع من المعرض من خلال عدة عوامل أبرزها:

مقابلة العملاء الجدد والحاليين للاستمرار في التعامل معهم

فرصة لعقد شراكات تعاون كبرى بين الشركات

العثور على وكيل أو عميل يمكن الاعتماد عليه في توزيع المنتجات

اكتشاف أبرز الخطط والتقنيات لاقتحام أكبر عدد من الأسواق في إفريقيا

السعي وراء التوغل داخل السوق الإفريقية ومخاطبة دول أخرى للانفتاح على السوق الأوروبي

المشاركة في معرض فود أفريكا

وعن كيفية المشاركة في المعرض لأي مؤسسة أو شركة أو حتى كيان، طرح المعرض الرابط الذي يستطيع من خلاله رؤساء مجلس إدارة الشركات التسجيل فيه للمشاركة في المعرض، وللدخول إلى هذا الرابط للمشاركة من هنا.

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