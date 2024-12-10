أسعار الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع مستمر وسط تقلبات السوق

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس استمرار تقلبات السوق المحلية، هذا الصعود الحاد يأتي في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط ظروف اقتصادية عالمية ومحلية مضطربة.

وتبين الموجز اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا على مستوى جميع الأعيرة، وفقًا لبيانات منصة "جولد بيليون"، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4291.5 جنيهًا

سعر البيع: 4314.25 جنيهًا



سعر الذهب جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3933.75 جنيهًا

سعر البيع: 3775 جنيهًا



سعر الذهب جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3755 جنيهًا

سعر البيع: 3755 جنيهًا



سعر الذهب جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3218.5 جنيهًا

سعر البيع: 3235.75 جنيهًا



سعر الذهب جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2503.25 جنيهًا

سعر البيع: 2516.75 جنيهًا

الجنيه الذهب



سعر الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 30040 جنيهًا

سعر البيع: 30200 جنيهًا



سعر الأونصة:

سعر الشراء: 2663 جنيهًا

سعر البيع: 2662.5 جنيهًا

أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية في السوق المصري ارتفاعًا ملحوظًا، رغم انخفاض أسعار الأوقية عالميًا، وفيما يلي أسعار أبرز أنواع السبائك الذهبية اليوم:

سبيكة 1 جرام: 4,351.43 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 10,863.57 جنيهًا

سبيكة 5 جرام: 21,727.14 جنيهًا

سبيكة 10 جرام: 43,454.29 جنيهًا

سبيكة 15.55 جرام: 67,571.71 جنيهًا

سبيكة 20 جرام: 86,908.57 جنيهًا

سبيكة 25 جرام: 108,635.71 جنيهًا

سبيكة 100 جرام: 434,542.86 جنيهًا

سبيكة 250 جرام: 1,079,357.14 جنيهًا

سبيكة 1 كيلو: 4,315,428.57 جنيهًا





تحليل سوق الذهب في مصر

يواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين والمستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه كوسيلة لحماية المدخرات من تقلبات الأسواق. ومع أن الأسعار العالمية للأوقية شهدت تراجعًا، إلا أن السوق المحلي ما زال يشهد ارتفاعًا بسبب عوامل مثل العرض والطلب، وتغيرات سعر الصرف.

يُتوقع استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة تؤثر على حركة الأسعار سواء محليًا أو عالميًا.

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