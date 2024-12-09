سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9-12-2024.. ارتفاع جديد

واصل سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، ارتفاعه وفق آخر تحديث، حيث سجل عيار 24 نحو 320.90 ريال سعودي، ما يعادل 86.65 دولار أمريكيّ.

ويقدم “الموجز” خلال التقرير التالي، سعر الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في السعودية بصورة يومية، للإطلاع علي آخر التحديثات، حيث يعد الذهب وسيلة استثمار آمنة.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، نحو 320.90 ريال سعودي، ما يعادل 86.65 دولار أمريكيّ.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، نحو 280.79 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 76.07 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، نحو 240.68 ريالًا سعوديًا، ما يعادل 65.49 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، 187.19 ريال، بما يعادل نحو 52.75 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

ووصل سعر الذهب عيار 12 في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، إلى 160.45 ريال، بما يعادل نحو 49.02 دولار.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تختلف سعر سبيكة الذهب في السعودية حسب الوزن حيث تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة من 10 جرامات، وصولاً إلى واحد كيلوجرام، وتأتي سعر السبائك الذهبية في السعودية كما يلي:

بلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 جرامات نحو 3270.85 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة الذهب زنة 50 ج ر اماً في السعودية حوالي 16131.53 ريال سعودي.

اماً في السعودية حوالي 16131.53 ريال سعودي. سجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو جرام واحد 320403.46 ريال سعودي.

سعر الذهب في مصر

من ناحية أخري، ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-12-2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيهات للشراء و4291 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذي يُستخدم عادة في صناعة السبائك والمجوهرات الفاخرة، نحو 4314 جنيهات للشراء و4291 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بينما سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر والمستخدم في صناعة الحُلى، نحو 3775 جنيهًا للشراء، و3755 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18، الذي يُعتبر الخيار الأفضل لصناعة المجوهرات، نحو 3236 جنيهًا للشراء و3219 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 30200 جنيهًا للشراء، و30180 للبيع، وقد تختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع.

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