تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم في مصر.. المعدن الأصفر يواصل الجنون

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا مستمرًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيهًا للشراء و4291 جنيهًا للبيع. هذا الارتفاع الحاد يعكس استمرار تقلبات السوق التي تهيمن عليها حالة من "الجنون" بالنسبة للمعدن الأصفر، مع تزايد الطلب عليه كملاذ آمن.

تحديث لحظي لأسعار الذهب اليوم في مصر

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون, وجاءت الأسعار كما يلي:

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في مصر اليوم، حيث سجلت الأسعار التالية في التحديث اللحظي:

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4314 جنيهًا

سعر البيع: 4291 جنيهًا

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3955 جنيهًا

سعر البيع: 3934 جنيهًا

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3775 جنيهًا

سعر البيع: 3755 جنيهًا

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3236 جنيهًا

سعر البيع: 3219 جنيهًا

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2517 جنيهًا

سعر البيع: 2503 جنيهًا

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 30200 جنيهًا

سعر البيع: 30180 جنيهًا

الأونصة:

سعر الشراء: 2663 جنيهًا

سعر البيع: 2662.5 جنيهًا

أسعار السبائك الذهبية اليوم

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في السوق المصري حالة الارتفاع التي أثرت على جميع الأعيرة والسبائك الذهبية على الرغم من تراجع أوقية الذهب عالميًا، مع استمرار تذبذب الأسعار نتيجة عوامل اقتصادية محلية ودولية.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم: 4,351.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم: 10,863.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم: 21,727.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم: 43,454.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام اليوم: 67,571.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم: 86,908.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام اليوم: 108,635.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم: 434,542.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام اليوم: 1,079,357.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم: 4,315,428.57 جنيهًا.

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