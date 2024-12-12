ارتفاع اسعار الذهب اليوم في مصر وتوقعات باستمرار الزيادة

سجلت اسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلي، مع استمرار تذبذب الأسعار العالمية، وفيما يلي تحديث لحظي لاسعار الذهب اليوم في مصر عبر “الموجز” اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون.

أسعار جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 للشراء 4419 جنيهًا وسعر البيع 4396 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 للشراء 4051 جنيهًا وسعر البيع 4030 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3867 جنيهًا وسعر البيع 3847 جنيهًا.

سعر جرام عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3315 جنيهًا وسعر البيع 3298 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، حوالي 2578 جنيهًا وسعر البيع 2564 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب الى 2711 جنيهًا للشراء وسعر البيع 2710.5 جنيهًا.

أسعار الجنيه الذهب

سجل سعر جنبه الذهب نحو 30936 جنيهًا للشراء، وسعر البيع 30916 جنيهًا.

اسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت اسعار السبائك الذهبية بمختلف أوزانها استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4482.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44768.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 69615.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 89537.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 111921.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 447685.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1112214.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4446857.14 جنيه.

توقعات بارتفاع اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إمبابي أن هذا الارتفاع المرتقب يعود إلى الزيادة الملحوظة في سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، وهي سعر تداول الأوقية في البورصة العالمية، سعر صرف الدولار، عوامل العرض والطلب

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