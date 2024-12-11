الجنون يضرب سعر الذهب بارتفاع 30% عالميًا.. كيف تتأثر الأسعار في مصر؟

شهدت سعر الذهب عالمياً زيادة غير مسبوقة هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 30% منذ بداية 2024، محققة أعلى مستوياتها منذ سنوات، ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وآسيا، وكذلك التوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يقرر خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم الأسبوع المقبل، حيث إن كل هذه العوامل تساهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب العالمية اليم مستويات مرتفعة بلغت 2704 دولارًا، لتتراجع قليلاً إلى 2690 دولارًا في بداية التداولات بعد أن كانت قد افتتحت على 2695 دولارًا، ورغم أن الدولار الأمريكي سجل ارتفاعًا في قيمته مقارنة مع سلة من العملات الرئيسية، مما كان من المفترض أن يؤثر سلبًا على الذهب، إلا أن الإقبال على المعدن الأصفر زاد نتيجة المخاوف العالمية من التضخم والأزمات الجيوسياسية المستمرة، خصوصًا مع التصعيد في الشرق الأوسط والتوترات في كوريا الجنوبية وتايوان.

سعر الذهب اليوم

مكاسب الذهب في 2024

منذ بداية العام، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بفضل مجموعة من العوامل، منها تزايد الطلب من البنوك المركزية على شراء الذهب كاحتياطي، بالإضافة إلى سياسة التيسير النقدي المتبعة في العديد من الاقتصادات الكبرى، والتي تضغط على قيمة العملات المحلية وتزيد من الاهتمام بالذهب، وتتوقع العديد من المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك جولدمان ساكس، أن تستمر أسعار الذهب في الصعود، مرجحًا أن يصل المعدن الأصفر إلى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.

أسعار الذهب في مصر

أما في السوق المصري، فقد شهد الذهب ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، حيث ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3815 جنيهًا للجرام اليوم، بعد أن كان قد سجل 3800 جنيه في نهاية تداولات أمس، هذا الارتفاع يعكس زيادة في أسعار الذهب العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

ورغم أن سعر الذهب في مصر يتأثر بشكل كبير بالأسعار العالمية، فإن تطورات السوق المحلي، مثل سعر الصرف، تلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية للمستهلكين.

توقعات أسعار الذهب في مصر

ويتوقع الخبراء أن يستمر الذهب في الصعود في مصر ليصل إلى 3850 جنيهًا للجرام، مع استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي وحالة من عدم اليقين في الأسواق.

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