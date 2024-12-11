هبوط حاد في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11-12-2024

سعر الذهب اليوم.. تواصل أسعار الذهب في مصر تذبذبها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مسجلة تراجع طفيف في جميع الأعيرة مقارنة بمستوياتها السابقة, ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق المصري أي تحركات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم بعد تراجعها

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في مصر, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4365.75 جنيه للبيع و4342.75 جنيه للشراء، بتراجع قدره 5.75 جنيه.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 22 إلى 4002 جنيه للبيع و3981 جنيه للشراء، بتراجع قدره 5.25 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3820 جنيه للبيع و3800 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3274.25 جنيه للبيع و3257.25 جنيه للشراء، بتراجع قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 2546.75 جنيه للبيع و2533.25 جنيه للشراء، بتراجع قدره 3.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 12 إلى 2182.75 جنيه للبيع و2171.5 جنيه للشراء، بتراجع قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 1637.25 جنيه للبيع و1628.5 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيه للبيع و30400 جنيه للشراء، بتراجع قدره 40 جنيه.

أسعار الذهب بالدولار اليوم

سجلت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا، وبلغ سعرها 2695.69 دولار للبيع و2695.42 دولار للشراء، بزيادة قدرها 0.25 دولار.

توقعات أسعار الذهب في مصر

توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس ارتفاعًا في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة بسبب عدة عوامل متنوعة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي السادس الذي نظمته جريدة "حابي" تحت عنوان "الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية"، أشار ساويرس إلى أن تزايد التوترات الجيوسياسية عالميًا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

وأضاف ساويرس أن عدد المناجم الجديدة المنتجة للذهب لا يتناسب مع حجم الطلب المتزايد على المعدن النفيس، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب مقابل قلة المعروض.

ولفت إلى أن كل من الصين وروسيا تشتريان حوالي 50% من إجمالي مخزون الذهب العالمي، في إطار تحوطهما من هيمنة الدولار الأمريكي، خصوصًا في ظل التوترات الحالية مع الولايات المتحدة، وهو ما يعد أحد العوامل الأخرى التي تدفع نحو ارتفاع أسعار الذهب.

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